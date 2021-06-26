https://ria.ru/20210626/koll-tsentr-1738763298.html
Собянин рассказал о колл-центре для решения проблем с QR-кодами
Собянин рассказал о колл-центре для решения проблем с QR-кодами - РИА Новости, 26.06.2021
Собянин рассказал о колл-центре для решения проблем с QR-кодами
Около 200 сотрудников колл-центра консультируют по проблемам с QR-кодами в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T22:31
2021-06-26T22:31
2021-06-26T22:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 200 сотрудников колл-центра консультируют по проблемам с QR-кодами в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "Емиас.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Стоп Коронавирус" или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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коронавирус в россии, здоровье, сергей собянин, москва, общество
Собянин рассказал о колл-центре для решения проблем с QR-кодами
Собянин рассказал о колл-центре для решения проблем с QR-кодами