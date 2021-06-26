https://ria.ru/20210626/kadyrov-1738744528.html

"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни

"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни - РИА Новости, 26.06.2021

"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на должность руководителя региона на... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:24

2021-06-26T17:24

2021-06-26T17:46

чеченская республика (чечня)

единая россия

рамзан кадыров

политика

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ГРОЗНЫЙ, 26 июн – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на должность руководителя региона на предстоящих 19 сентября выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.В субботу в Грозном состоялась партконференция чеченского регионального отделения "Единой России" по выдвижению кандидата на должность главы республики, выборы которого пройдут 19 сентября. На рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры - Кадырова и депутата Госдумы от Чечни Магомеда Селимханова. Кандидатуру Кадырова поддержали все 176 делегатов партконференции с правом голоса.На конференции присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы все вместе пойдем на эти выборы, если народ выберет, в отведенный срок будем максимально трудиться на благо народа, так же, как трудились до сих пор. Днем и ночью: ради Аллаха, ради народа, ради того, чтобы наша родина процветала, чтоб потомки нами гордились, чтобы вырастить достойное поколение", - заявил Кадыров, выступая на конференции. Он подчеркнул, что сегодня в Чечне созданы все условия для развития и единства народа."Я хочу, прежде всего, чтобы в обществе было единство, сегодня чеченский народ един и сплочен, как никогда в своей истории. Не должно быть разделения власти и общества, они должны слышать друг друга, иначе все будет зря. Мы готовы откликнуться всегда на призыв народа, в любое время прийти на помощь, и народ слышит нас - это наша самая главная победа", - заявил Кадыров.Ранее, в среду президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции предложил главе Чечни Рамзану Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок.В среду Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы республики.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.

https://ria.ru/20210624/kadyrov-1738402567.html

https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738288513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), единая россия, рамзан кадыров, политика