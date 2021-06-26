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"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни
"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни - РИА Новости, 26.06.2021
"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни
Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на должность руководителя региона на... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T17:24
2021-06-26T17:46
чеченская республика (чечня)
единая россия
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 26 июн – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на должность руководителя региона на предстоящих 19 сентября выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.В субботу в Грозном состоялась партконференция чеченского регионального отделения "Единой России" по выдвижению кандидата на должность главы республики, выборы которого пройдут 19 сентября. На рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры - Кадырова и депутата Госдумы от Чечни Магомеда Селимханова. Кандидатуру Кадырова поддержали все 176 делегатов партконференции с правом голоса.На конференции присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы все вместе пойдем на эти выборы, если народ выберет, в отведенный срок будем максимально трудиться на благо народа, так же, как трудились до сих пор. Днем и ночью: ради Аллаха, ради народа, ради того, чтобы наша родина процветала, чтоб потомки нами гордились, чтобы вырастить достойное поколение", - заявил Кадыров, выступая на конференции. Он подчеркнул, что сегодня в Чечне созданы все условия для развития и единства народа."Я хочу, прежде всего, чтобы в обществе было единство, сегодня чеченский народ един и сплочен, как никогда в своей истории. Не должно быть разделения власти и общества, они должны слышать друг друга, иначе все будет зря. Мы готовы откликнуться всегда на призыв народа, в любое время прийти на помощь, и народ слышит нас - это наша самая главная победа", - заявил Кадыров.Ранее, в среду президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции предложил главе Чечни Рамзану Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок.В среду Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы республики.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.
https://ria.ru/20210624/kadyrov-1738402567.html
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чеченская республика (чечня), единая россия, рамзан кадыров, политика
"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни
17:24 26.06.2021 (обновлено: 17:46 26.06.2021)
 
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Отделение "Единой России" выдвинуло Рамзана Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни

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ГРОЗНЫЙ, 26 июн – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на должность руководителя региона на предстоящих 19 сентября выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Грозном состоялась партконференция чеченского регионального отделения "Единой России" по выдвижению кандидата на должность главы республики, выборы которого пройдут 19 сентября. На рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры - Кадырова и депутата Госдумы от Чечни Магомеда Селимханова. Кандидатуру Кадырова поддержали все 176 делегатов партконференции с правом голоса.
"В результате тайного голосования кандидатом на должность главы Чеченской республики единогласным решением выдвинут Кадыров Рамзан Ахматович", - объявил спикер парламента, секретарь регионального отделения партии Магомед Даудов.
На конференции присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы все вместе пойдем на эти выборы, если народ выберет, в отведенный срок будем максимально трудиться на благо народа, так же, как трудились до сих пор. Днем и ночью: ради Аллаха, ради народа, ради того, чтобы наша родина процветала, чтоб потомки нами гордились, чтобы вырастить достойное поколение", - заявил Кадыров, выступая на конференции. Он подчеркнул, что сегодня в Чечне созданы все условия для развития и единства народа.
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"Я хочу, прежде всего, чтобы в обществе было единство, сегодня чеченский народ един и сплочен, как никогда в своей истории. Не должно быть разделения власти и общества, они должны слышать друг друга, иначе все будет зря. Мы готовы откликнуться всегда на призыв народа, в любое время прийти на помощь, и народ слышит нас - это наша самая главная победа", - заявил Кадыров.
Ранее, в среду президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции предложил главе Чечни Рамзану Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок.
В среду Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы республики.
Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.
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Чеченская республика (Чечня)Единая РоссияРамзан КадыровПолитика
 
 
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