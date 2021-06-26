https://ria.ru/20210626/izmeneniya-1738711523.html

Что изменится в жизни россиян в июле

Что изменится в жизни россиян в июле - РИА Новости, 26.06.2021

Что изменится в жизни россиян в июле

В России с 1 июля вступают в силу несколько изменений, сообщает "Российская газета". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:52

2021-06-26T09:52

2021-06-26T12:07

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

пенсионный фонд рф

visa, inc.

федеральная налоговая служба (фнс россии)

mastercard, inc.

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c5a876033620ce5aa5219f958f6d45.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В России с 1 июля вступают в силу несколько изменений, сообщает "Российская газета".Новые пособияБеременные из малообеспеченных семей и родители-одиночки получат право подать заявление на получение новых пособий на детей.Как пояснил Минтруд, выплаты на будущего ребенка можно будет получать с месяца постановки на учет в консультации в первые 12 недель беременности.Размер пособия будет рассчитываться после оценки нуждаемости. Так, доход после его получения на человека в семье не должен быть больше регионального прожиточного минимума.Такой же критерий распространяется и на родителей-одиночек. При этом они смогут получать выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно.Уточняется, что помощь будет выделяться одному родителю в случае, если второй погиб, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери. Ее также может получить законный представитель ребенка.Пособие распространяется и на детей-сирот. Его получит их опекун или попечитель только в том случае, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Сумма будет индексироваться с 1 января с учетом роста регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата назначается с восьми лет, ее необходимо продлевать каждый год вплоть до 17 лет.Тарифы на ЖКУС 1 июля в России вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. По прогнозам, общий рост по стране составит около четырех процентов. Однако, как отмечают в ФАС, фактический размер индексации будет ниже — около 3,3 процента.Льготные ипотечные программыСо следующего месяца семьи, которые родили ребенка с начала 2018 года, смогут взять ипотеку под шесть процентов годовых. Эта программа также позволит снизить ставки по ранее полученному кредиту.Кроме того, базовая программа льготных займов на квартиры в новостройках продлится на год, однако максимальная ставка по ней вырастет с шести с половиной до семи процентов. Предельная сумма кредита для всех регионов снизится до трех миллионов рублей.Выплаты пенсий на банковские картыНачиная с июля, банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Таким образом, заканчивается поэтапный перевод бюджетных выплат гражданам на национальные карты.Как сообщили в Банке России, выплаты необходимо оформить на карту "Мир", в противном случае банк зачислит их на счет, не привязанный к карте. При отсутствии такого счета получатель должен в течение десяти рабочих дней со дня получения выплаты явиться в банк либо предоставить реквизиты счета без использования карт.Если человек не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день вернет выплату в Пенсионный фонд и уведомит об этом клиента.Техосмотр подержанных автоПомимо этого, ужесточаются правила проведения техосмотра для подержанных автомобилей и машин с изменениями в конструкции. Процедуры, которые раньше можно было пройти удаленно с помощью отправки фотографии транспортного средства, теперь надо будет проходить в специальных испытательных лабораториях.Бесплатное обследование для переболевших COVID-19С 1 июля граждане, переболевшие COVID-19, имеют право пройти углубленную диспансеризацию, которая будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года.Первыми обследование смогут пройти россияне, перенесшие заболевание в тяжелой и средней форме.Информация о положенных льготахТеперь сведения о мерах соцподдержки и льготах россияне смогут узнавать из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).Получить подробную информацию можно будет на портале госуслуг и по телефону. На базе Пенсионного фонда России будет создан Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412.Российский поисковик в гаджетахСогласно постановлению правительства, со следующего месяца на гаджеты с операционными системами Android и iOS должны предустанавливаться "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.Цены на сигаретыС 1 июля магазины не смогут продавать табачные изделия дешевле 107,78 рубля за пачку. Кроме того, из продажи исчезнет немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна). Ввиду того что акцизы на табачную продукцию в этом году увеличились на 20 процентов, средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей.Получение кредитаГраждане с большим количеством долгов будут иметь меньше шансов получить потребительский кредит из-за повышения надбавок к коэффициентам риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Как правило, долговая нагрузка считается высокой, если выплаты по этим займам достигают половины дохода гражданина после вычета обязательных платежей — налогов, алиментов, расходов на жилье.Транспортный налогФедеральная налоговая служба (ФНС) прекратит перерасчет транспортного налога в сторону его увеличения в случае, если он влечет за собой рост ранее уплаченной налогоплательщиком суммы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/shiny-1737022943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/biometriya-1735115464.html

https://ria.ru/20210407/fastfud-1727126176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/plastik-1734598710.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/poshlina-1733104519.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/zags-1732954903.html

https://realty.ria.ru/20210329/kommunalki-1603326306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пенсионный фонд рф, visa, inc., федеральная налоговая служба (фнс россии), mastercard, inc., общество