https://ria.ru/20210626/islandiya-1738747607.html

Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19

Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021

Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19

Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны на официальном... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T18:16

2021-06-26T18:16

2021-06-26T23:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

исландия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600927038_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_bf47d9fae592ea90cd93300d0173f134.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны на официальном сайте.Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью, говорится в публикации.С этого воскресенья жители Исландии больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там отменили требование носить защитные маски и ограничения на собрания.Агентство Bloomberg, цитируя ее, отметило, что Исландия может стать одной из первых европейских стран, отменивших подобные правила.Также сообщается, что с первого июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну. Речь идет о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, от необходимости проходить тестирование освободят детей, рожденных после 2005 года.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737639955.html

исландия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, исландия, европа, в мире