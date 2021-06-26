https://ria.ru/20210626/islandiya-1738747607.html
Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19
Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19
Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны на официальном... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:16
2021-06-26T18:16
2021-06-26T23:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
исландия
европа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны на официальном сайте.Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью, говорится в публикации.С этого воскресенья жители Исландии больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там отменили требование носить защитные маски и ограничения на собрания.Агентство Bloomberg, цитируя ее, отметило, что Исландия может стать одной из первых европейских стран, отменивших подобные правила.Также сообщается, что с первого июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну. Речь идет о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, от необходимости проходить тестирование освободят детей, рожденных после 2005 года.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737639955.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, исландия, европа, в мире
Исландия первой из европейских стран сняла все ограничения из-за COVID-19
18:16 26.06.2021 (обновлено: 23:46 26.06.2021)
Исландия первой из европейских стран отменила все ограничения из-за COVID-19