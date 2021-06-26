Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210626/gosudma-1738729528.html
"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму
"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму - РИА Новости, 26.06.2021
"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму
"Справедливая Россия - За правду" утвердила на партийном съезде предвыборную программу, в нее вошли предложения по возвращению смертной казни, отмены Единого... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T13:40
2021-06-26T13:40
россия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_85f0bc4a4aca7f32fb12129e567d6090.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" утвердила на партийном съезде предвыборную программу, в нее вошли предложения по возвращению смертной казни, отмены Единого государственного экзамена, снижению пенсионного возраста до прежнего уровня, повышению МРОТ и снижению НДС до 15%, передает корреспондент РИА Новости."Справедливая Россия - За правду" проводит свой предвыборный съезд в субботу в Подмосковье.Программа делится на пять тематических блоков, посвященных развитию культуры, борьбе с бедностью, поддержке бизнеса, защите экологии и противодействию коррупции.В первую часть документа вошли предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, о создании общественных комиссий по защите русского языка и об учреждении общественных советов по телевидению.Кроме этого, партия поддерживает ряд социальных мер, среди которых повышение уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 31 тысячи рублей, введение справедливого базового дохода, снижение пенсионного возраста до прежнего уровня, индексация пенсий работающим пенсионерам и отмена ЕГЭ.Также в экономической части программы партия предлагает введение налога на роскошь и снижение НДС с 20% до 15%, запрет на вывоз леса-кругляка за пределы России, разработку "Госплана 2.0", освобождение от налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, а также развитие внутреннего туризма.Отдельное внимание "Справедливая Россия – За правду" уделила борьбе с коррупцией и расхищению государственного имущества, которые, по мнению партии, должны приравниваться к государственной измене, также необходимы введение конфискации имущества коррупционера и его семьи, отмена условно-досрочного освобождения и условных сроков для коррупционеров и установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.Программа подразумевает и возвращение смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.
https://ria.ru/20210625/zhirinovskiy-1738594208.html
https://ria.ru/20210622/matvienko-1738056826.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e18bdf9e5b6226f8e63cacf9567b7445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская область (подмосковье)
"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму
13:40 26.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

"Справедливая Россия – За правду" утвердила предвыборную программу партии на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" утвердила на партийном съезде предвыборную программу, в нее вошли предложения по возвращению смертной казни, отмены Единого государственного экзамена, снижению пенсионного возраста до прежнего уровня, повышению МРОТ и снижению НДС до 15%, передает корреспондент РИА Новости.
"Справедливая Россия - За правду" проводит свой предвыборный съезд в субботу в Подмосковье.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 13:57
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
Программа делится на пять тематических блоков, посвященных развитию культуры, борьбе с бедностью, поддержке бизнеса, защите экологии и противодействию коррупции.
В первую часть документа вошли предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, о создании общественных комиссий по защите русского языка и об учреждении общественных советов по телевидению.
Кроме этого, партия поддерживает ряд социальных мер, среди которых повышение уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 31 тысячи рублей, введение справедливого базового дохода, снижение пенсионного возраста до прежнего уровня, индексация пенсий работающим пенсионерам и отмена ЕГЭ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:20
Матвиенко рассчитывает, что выборы в Госдуму пройдут демократично
Также в экономической части программы партия предлагает введение налога на роскошь и снижение НДС с 20% до 15%, запрет на вывоз леса-кругляка за пределы России, разработку "Госплана 2.0", освобождение от налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, а также развитие внутреннего туризма.
Отдельное внимание "Справедливая Россия – За правду" уделила борьбе с коррупцией и расхищению государственного имущества, которые, по мнению партии, должны приравниваться к государственной измене, также необходимы введение конфискации имущества коррупционера и его семьи, отмена условно-досрочного освобождения и условных сроков для коррупционеров и установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Программа подразумевает и возвращение смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния