https://ria.ru/20210626/gosudma-1738729528.html

"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму

"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму - РИА Новости, 26.06.2021

"Справедливая Россия — За правду" утвердила программу на выборы в Госдуму

"Справедливая Россия - За правду" утвердила на партийном съезде предвыборную программу, в нее вошли предложения по возвращению смертной казни, отмены Единого... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T13:40

2021-06-26T13:40

2021-06-26T13:40

россия

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" утвердила на партийном съезде предвыборную программу, в нее вошли предложения по возвращению смертной казни, отмены Единого государственного экзамена, снижению пенсионного возраста до прежнего уровня, повышению МРОТ и снижению НДС до 15%, передает корреспондент РИА Новости."Справедливая Россия - За правду" проводит свой предвыборный съезд в субботу в Подмосковье.Программа делится на пять тематических блоков, посвященных развитию культуры, борьбе с бедностью, поддержке бизнеса, защите экологии и противодействию коррупции.В первую часть документа вошли предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, о создании общественных комиссий по защите русского языка и об учреждении общественных советов по телевидению.Кроме этого, партия поддерживает ряд социальных мер, среди которых повышение уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 31 тысячи рублей, введение справедливого базового дохода, снижение пенсионного возраста до прежнего уровня, индексация пенсий работающим пенсионерам и отмена ЕГЭ.Также в экономической части программы партия предлагает введение налога на роскошь и снижение НДС с 20% до 15%, запрет на вывоз леса-кругляка за пределы России, разработку "Госплана 2.0", освобождение от налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, а также развитие внутреннего туризма.Отдельное внимание "Справедливая Россия – За правду" уделила борьбе с коррупцией и расхищению государственного имущества, которые, по мнению партии, должны приравниваться к государственной измене, также необходимы введение конфискации имущества коррупционера и его семьи, отмена условно-досрочного освобождения и условных сроков для коррупционеров и установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.Программа подразумевает и возвращение смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.

https://ria.ru/20210625/zhirinovskiy-1738594208.html

https://ria.ru/20210622/matvienko-1738056826.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье)