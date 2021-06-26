Миронов назвал "умное голосование" иллюзией
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Председатель "Справедливой России - За правду" Миронов назвал "умное голосование" иллюзией
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал иллюзией "умное голосование", которое предлагает избирателям консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
"Умное голосование - это иллюзия. И дело в том, что, когда мы видели результаты так называемого "умного голосования" в некоторых субъектах федерации, и те, кто говорит: "ох, какие замечательные результаты", не очень хорошо смотрели реальную статистику и реальные результаты", - сказал Миронов журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли партия "умное голосование".
По его мнению, не надо придумывать то, что затеняет самое главное - "если та или иная политическая сила, тот или иной кандидат действительно отвечает на запросы людей без всяких умных голосований, без ничего, они придут и проголосуют".
"Другое дело, что проблема наша общая в том, что люди разуверились, люди не верят, люди не ходят на голосование, люди не хотят, потому что они думают, что их голос пропадет, что их голос будет переписан", - отметил он.
Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных.