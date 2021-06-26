https://ria.ru/20210626/golosovanie-1738751482.html

Миронов назвал "умное голосование" иллюзией

Миронов назвал "умное голосование" иллюзией - РИА Новости, 26.06.2021

Миронов назвал "умное голосование" иллюзией

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал иллюзией "умное голосование", которое предлагает избирателям консолидировано голосовать за... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T19:22

2021-06-26T19:22

2021-06-26T19:22

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

единая россия

политика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал иллюзией "умное голосование", которое предлагает избирателям консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.По его мнению, не надо придумывать то, что затеняет самое главное - "если та или иная политическая сила, тот или иной кандидат действительно отвечает на запросы людей без всяких умных голосований, без ничего, они придут и проголосуют"."Другое дело, что проблема наша общая в том, что люди разуверились, люди не верят, люди не ходят на голосование, люди не хотят, потому что они думают, что их голос пропадет, что их голос будет переписан", - отметил он.Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, политика