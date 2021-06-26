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Миронов назвал "умное голосование" иллюзией
Миронов назвал "умное голосование" иллюзией - РИА Новости, 26.06.2021
Миронов назвал "умное голосование" иллюзией
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал иллюзией "умное голосование", которое предлагает избирателям консолидировано голосовать за... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T19:22
2021-06-26T19:22
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
политика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал иллюзией "умное голосование", которое предлагает избирателям консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.По его мнению, не надо придумывать то, что затеняет самое главное - "если та или иная политическая сила, тот или иной кандидат действительно отвечает на запросы людей без всяких умных голосований, без ничего, они придут и проголосуют"."Другое дело, что проблема наша общая в том, что люди разуверились, люди не верят, люди не ходят на голосование, люди не хотят, потому что они думают, что их голос пропадет, что их голос будет переписан", - отметил он.Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных.
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партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, политика
Миронов назвал "умное голосование" иллюзией
19:22 26.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель "Справедливой России - За правду" Миронов назвал "умное голосование" иллюзией

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов назвал иллюзией "умное голосование", которое предлагает избирателям консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.

"Умное голосование - это иллюзия. И дело в том, что, когда мы видели результаты так называемого "умного голосования" в некоторых субъектах федерации, и те, кто говорит: "ох, какие замечательные результаты", не очень хорошо смотрели реальную статистику и реальные результаты", - сказал Миронов журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли партия "умное голосование".

По его мнению, не надо придумывать то, что затеняет самое главное - "если та или иная политическая сила, тот или иной кандидат действительно отвечает на запросы людей без всяких умных голосований, без ничего, они придут и проголосуют".
"Другое дело, что проблема наша общая в том, что люди разуверились, люди не верят, люди не ходят на голосование, люди не хотят, потому что они думают, что их голос пропадет, что их голос будет переписан", - отметил он.
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:17
"СР — За правду" предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян
Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Единая РоссияПолитика
 
 
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