https://ria.ru/20210626/germaniya-1738582299.html

"Россия создает угрозу". Партия Меркель определила новую роль Германии

"Россия создает угрозу". Партия Меркель определила новую роль Германии - РИА Новости, 26.06.2021

"Россия создает угрозу". Партия Меркель определила новую роль Германии

За три месяца до выборов в бундестаг правящий блок ХДС/ХСС утвердил программу. Большая часть документа посвящена внутренним проблемам, но и о внешней политике... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:03

армин лашет

россия

европарламент

маркус зедер

хдс/хсс

северный поток — 2

христианско-социальный союз

ангела меркель

москва

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Ксения Мельникова. За три месяца до выборов в бундестаг правящий блок ХДС/ХСС утвердил программу. Большая часть документа посвящена внутренним проблемам, но и о внешней политике не забыли, в том числе о взаимоотношениях с Россией. Будущим канцлером может стать умеренный критик Кремля, но коалицию ему придется создавать со сторонниками жесткого давления на Москву. Все невозможное возможно"В Германии больше нет ничего невозможного. Мы хотим сделать 2020-е десятилетием модернизации страны. Надо еще больше обороняться от пандемии, кибератак, популизма. Для этого потребуется триада: защита климата, экономическая мощь и социальная безопасность", — представил план действий кандидат на пост канцлера Армин Лашет.Блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) опубликовал манифест последним. К этому было приковано особое внимание. Впервые за 16 лет ХДС/ХСС идет на выборы не с Ангелой Меркель во главе. Фракции необходимо предложить избирателям что-то новое.Еще три месяца назад рейтинги стремительно падали. Затянувшийся локдаун, раздражавший немцев с каждым днем все сильнее, нешуточная борьба за власть между выдвинутым Меркель кандидатом Армином Лашетом и премьер-министром Баварии, главой ХСС Маркусом Зёдером, а также коррупционный скандал больно ударили по имиджу правящего блока. В СМИ просочилась информация, что депутат ХДС Николас Лёбель заработал около 250 тысяч евро на комиссии по закупкам медицинских масок китайского производства. Наживался на этом и представитель ХСС Георг Нюссляйн. Политики покинули партию, но неприятный осадок остался.А популярность "Зеленых" стремительно росла. Возникло ощущение, что следующим канцлером станет их лидер — Анналена Бербок. Даже термин появился — Бербок-эйфория.Но, как это часто бывает, разгорелся скандал, который серьезно подпортил репутацию политика. Выяснилось, что Анналена, упрекавшая конкурентов в моральной нечистоплотности, забыла задекларировать 25 тысяч евро — это на уровне среднегодового дохода немца. Сумма сложилась из премий от собственной партии, которые признали довольно сомнительными: бонусы по случаю Рождества, успеха в Европарламенте, компенсация за пандемию. А затем в резюме Бербок на сайте партии "Зеленых" нашли неточности. Например, говорилось, что она состоит в Агентстве ООН по делам беженцев, хотя там официальное членство не предусмотрено. Для других стран — пустяк, но немцы относятся к подобным вещам щепетильно.Ударили по рейтингу и непопулярные предложения по защите климата. Если Анналена Бербок станет канцлером, в стране неизбежно подорожает бензин.Учли ошибкиВ правящем блоке, казалось, учли ошибки соперников. Вместе с Лашетом предвыборную программу "Стабильность и обновление" представлял Зедер. Они активно демонстрировали, что соперничество в прошлом. Зедер был настроен оптимистично. Сказал, что программа сбалансирована и нацелена на избирателей, без радикальных реформ. В социальной сфере блок выступает против повышения налогов, за доступное жилье, поддержку неполных семей и увеличение оплаты минимальной занятости с 450 до 550 евро.Из относительно нового — идея специального пенсионного фонда. Государство вносило бы на каждого ребенка определенную сумму, которую потом вкладывали бы в ценные бумаги.Не обошли стороной и экологию. До 2045 года Германия должна стать климатически нейтральной промышленной державой. Глава ХСС не преминул бросить камень в огород "Зеленых": "Немцы не доверяют им управление правительством. Нужен солидный государственный опыт, не запреты, а предложения". Согласно опросам общественного мнения исследовательского центра INSA и компании YouGov блок готовы поддержать 28,5 процента избирателей. "Зеленых" — 18,5, социал-демократов — 15,5.Выделили две главыВ отличие от других партий, в предвыборном манифесте ХДС/ХСС много говорится о внешней политике. Этому посвящено две главы. Первая называется "Новая ответственность Германии в мире", вторая — "Политическая способность в стремлении к сильной Европе". Социал-демократы не стали выделять геополитику в отдельную главу, а "Зеленые" поставили в самый конец — у партии мало опыта в международных делах."НАТО — главная опора евроатлантической безопасности. До тех пор пока в мире остаются государства, обладающие ядерным оружием и выступающие против наших ценностей, Европа будет нуждаться в ядерном зонтике США", — указано в программе. Китай — "конкурент, партнер и постоянный соперник". Вместе с трансатлантическими партнерами необходимо защищать от Пекина "духовные ценности, технологии и другие данные". Более жесткие формулировкиАрмин Лашет считается самым умеренным критиком Кремля. И придя к власти, скорее всего, продолжит линию Ангелы Меркель. Лашет всегда выступал за "Северный поток — 2". Говоря о присоединении Крыма к России, он как-то сказал, что Москва "конечно, нарушает международное право", но надо уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу"."Некоторые призывают ужесточить подход к России, но что именно они под этим подразумевают?" — задавался вопросом политик, добавляя, что ограничения в отношении Москвы и так действуют, а разрывать все дипломатические связи было бы неправильно.И все же в предвыборной программе не обошлось без жестких формулировок. Блок выступает против снятия антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не предпримет шагов для нормализации ситуации на востоке Украины. "Россия создает угрозу для наших ценностей, и мы не хотим, чтобы это снова переросло в военную угрозу для нас в Европе", — отмечается в документе. Москву также обвиняют в дезинформации, пропаганде и кибератаках. Тем не менее в блоке уверены, что взаимодействие с Россией необходимо, особенно в экономике и по проблемам климата. Конкуренты назвали программу ХДС/ХСС "продолжением политики Меркель", указали на недостаточную амбициозность манифеста. В любом случае полностью реализовать его не удастся, поскольку даже после победы на выборах придется создавать коалицию — с одним или двумя партнерами. А отношения с Россией — не приоритет для немцев, их волнует в первую очередь внутренняя политика. С другой стороны, не исключено, что и "Зеленые", войдя в правительство, смягчат антироссийскую риторику.

https://ria.ru/20210507/education-1730714412.html

https://ria.ru/20210421/kanzler-1729140014.html

россия

москва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, россия, европарламент, маркус зедер, хдс/хсс, северный поток — 2, христианско-социальный союз, ангела меркель, москва, германия