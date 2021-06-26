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Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде
Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде - РИА Новости, 26.06.2021
Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде
Посольство РФ в США запросило госдеп о том, есть ли россияне среди пострадавших от обрушения здания во Флориде, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T00:23
2021-06-26T00:26
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флорида
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в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США запросило госдеп о том, есть ли россияне среди пострадавших от обрушения здания во Флориде, сообщила дипмиссия."Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Сёрфсайд, штат Флорида. Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь", - говорится в сообщении посольства, размещенном в социальных сетях.
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вашингтон, россия, флорида, сша, в мире
Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде
00:23 26.06.2021 (обновлено: 00:26 26.06.2021)
 
© REUTERS / MARCO BELLOОбрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© REUTERS / MARCO BELLO

Посольство в США запросило сведения о наличии пострадавших при обрушении во Флориде россиян

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США запросило госдеп о том, есть ли россияне среди пострадавших от обрушения здания во Флориде, сообщила дипмиссия.
"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Сёрфсайд, штат Флорида. Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь", - говорится в сообщении посольства, размещенном в социальных сетях.
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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