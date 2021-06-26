https://ria.ru/20210626/florida-1738695443.html

Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде

Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде - РИА Новости, 26.06.2021

Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде

Посольство РФ в США запросило госдеп о том, есть ли россияне среди пострадавших от обрушения здания во Флориде, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T00:23

2021-06-26T00:23

2021-06-26T00:26

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россия

флорида

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США запросило госдеп о том, есть ли россияне среди пострадавших от обрушения здания во Флориде, сообщила дипмиссия."Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Сёрфсайд, штат Флорида. Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь", - говорится в сообщении посольства, размещенном в социальных сетях.

https://ria.ru/20210625/florida-1738615573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, россия, флорида, сша, в мире