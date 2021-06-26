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Три человека погибли в ДТП на МКАД
Три человека погибли в ДТП на МКАД - РИА Новости, 26.06.2021
Три человека погибли в ДТП на МКАД
Три человека погибли в результате ДТП с легковым и грузовым автомобилями на внутренней стороне 40-го километра МКАД, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:29
2021-06-26T15:37
россия
мкад
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с легковым и грузовым автомобилями на внутренней стороне 40-го километра МКАД, сообщает дептранс в Telegram."Сегодня примерно в 06:17 на внутренней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибло три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте присутствуют оперативные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются.По данным следствия, 26 июня на внутренней стороне 40-го километра МКАД произошла авария с участием такси и грузового автомобиля, в результате чего водитель и пассажиры такси, среди которых была 13-летняя девочка, получили травмы, несовместимые с жизнью.СК возбудил дело по факту ДТП, позже сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова."Следственными органами ГСУСК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — сказала Иванова.Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. Следователи подготавливают документы для назначения автотехнической судебной экспертизы.Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о ДТП, в котором погибли три человека, среди которых 13-летняя девочка, позже сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщенииИсточник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, автомобиль "Яндекс. Go" врезался в грузовой автомобиль по уборке дорог. По данным столичной прокуратуры, марка и модель легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовиком, — Hyundai Solaris.Таксопарк, в котором работал погибший в ДТП на юго-западе Москвы водитель "Яндекс.Такси", инициировал дополнительную проверку в связи со случившимся, также сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса, отметив при этом, что у водителя был высокий рейтинг и хорошие оценки пользователей.Сервис уточнил, что водитель был на линии около пяти часов и до "ужасного происшествия на МКАД выполнил несколько коротких заказов на небольшие расстояния"."У водителя достаточно высокий рейтинг в системе и много хороших отзывов, пользователи часто ставили ему высокие оценки за комфортное вождение, чистоту в машине и вежливость", - добавили в пресс-службе."Яндекс.Такси" принес соболезнования близким водителя и пассажиров, которые были в машине. В ближайшее время компания намерена связаться с родственниками погибших, чтобы помочь им получить страховые выплаты. Также сервис намерен следить за ходом расследования и готов предоставить полиции "всю имеющуюся информацию".
https://ria.ru/20210420/dtp-1728999198.html
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россия, мкад, москва, происшествия
Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:29 26.06.2021 (обновлено: 15:37 26.06.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на МКАД

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с легковым и грузовым автомобилями на внутренней стороне 40-го километра МКАД, сообщает дептранс в Telegram.
"Сегодня примерно в 06:17 на внутренней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибло три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте присутствуют оперативные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным следствия, 26 июня на внутренней стороне 40-го километра МКАД произошла авария с участием такси и грузового автомобиля, в результате чего водитель и пассажиры такси, среди которых была 13-летняя девочка, получили травмы, несовместимые с жизнью.
СК возбудил дело по факту ДТП, позже сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУСК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — сказала Иванова.
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Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. Следователи подготавливают документы для назначения автотехнической судебной экспертизы.
Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о ДТП, в котором погибли три человека, среди которых 13-летняя девочка, позже сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщении
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, автомобиль "Яндекс. Go" врезался в грузовой автомобиль по уборке дорог. По данным столичной прокуратуры, марка и модель легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовиком, — Hyundai Solaris.
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Таксопарк, в котором работал погибший в ДТП на юго-западе Москвы водитель "Яндекс.Такси", инициировал дополнительную проверку в связи со случившимся, также сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса, отметив при этом, что у водителя был высокий рейтинг и хорошие оценки пользователей.
Сервис уточнил, что водитель был на линии около пяти часов и до "ужасного происшествия на МКАД выполнил несколько коротких заказов на небольшие расстояния".
"У водителя достаточно высокий рейтинг в системе и много хороших отзывов, пользователи часто ставили ему высокие оценки за комфортное вождение, чистоту в машине и вежливость", - добавили в пресс-службе.
"Яндекс.Такси" принес соболезнования близким водителя и пассажиров, которые были в машине. В ближайшее время компания намерена связаться с родственниками погибших, чтобы помочь им получить страховые выплаты. Также сервис намерен следить за ходом расследования и готов предоставить полиции "всю имеющуюся информацию".
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