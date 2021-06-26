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МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе
МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2021
МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе
Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:33
2021-06-26T17:29
мария захарова
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью "1+1" о том, что Москва нарушает логику Минских соглашений, предоставляя гражданство жителям юго-востока страны."Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах", — говорится в комментарии на сайте МИД.При этом на Смоленской площади подчеркнули, что предоставление гражданства — это прерогатива суверенного государства, которую международное право никак не ограничивает.Захарова напомнила, что жители Украины в больших количествах получают гражданство Польши, Венгрии и Румынии, у них на руках, по разным оценкам, находится около 800 тысяч паспортов этих трех стран. В свою очередь, Украина уже выдала свои паспорта примерно 120 тысячам жителей Приднестровья.
https://ria.ru/20200417/1570174694.html
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мария захарова, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе
15:33 26.06.2021 (обновлено: 17:29 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МИД ответил на заявление Зеленского о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью "1+1" о том, что Москва нарушает логику Минских соглашений, предоставляя гражданство жителям юго-востока страны.
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"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах", — говорится в комментарии на сайте МИД.
При этом на Смоленской площади подчеркнули, что предоставление гражданства — это прерогатива суверенного государства, которую международное право никак не ограничивает.
Захарова напомнила, что жители Украины в больших количествах получают гражданство Польши, Венгрии и Румынии, у них на руках, по разным оценкам, находится около 800 тысяч паспортов этих трех стран. В свою очередь, Украина уже выдала свои паспорта примерно 120 тысячам жителей Приднестровья.
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Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
 
 
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