https://ria.ru/20210626/donbass-1738736191.html

МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе

МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2021

МИД ответил на слова Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе

Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:33

2021-06-26T15:33

2021-06-26T17:29

мария захарова

владимир зеленский

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью "1+1" о том, что Москва нарушает логику Минских соглашений, предоставляя гражданство жителям юго-востока страны."Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах", — говорится в комментарии на сайте МИД.При этом на Смоленской площади подчеркнули, что предоставление гражданства — это прерогатива суверенного государства, которую международное право никак не ограничивает.Захарова напомнила, что жители Украины в больших количествах получают гражданство Польши, Венгрии и Румынии, у них на руках, по разным оценкам, находится около 800 тысяч паспортов этих трех стран. В свою очередь, Украина уже выдала свои паспорта примерно 120 тысячам жителей Приднестровья.

https://ria.ru/20200417/1570174694.html

https://ria.ru/20210625/donbass-1738578178.html

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донбасс

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мария захарова, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире