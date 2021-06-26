https://ria.ru/20210626/donbass-1738715781.html

ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке

ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке - РИА Новости, 26.06.2021

ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке

Украинские силовики в субботу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин калибром 120 миллиметров, ополчение... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:56

2021-06-26T10:56

2021-06-26T10:56

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155989/01/1559890183_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_8569e2aac1ac1af73d1ce86f20ffa3ed.jpg

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики в субботу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин калибром 120 миллиметров, ополчение вынуждено было открыть ответный огонь, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ведомстве отметили, что неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы украинскими силовиками. "После чего в соответствии с пунктом "е" мер (обеспечения перемирия - ред.) был открыт ответный огонь для подавления огневых точек противника", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210626/donbass-1738709460.html

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире