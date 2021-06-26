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https://ria.ru/20210626/donbass-1738715781.html
ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке
ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке - РИА Новости, 26.06.2021
ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики в субботу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин калибром 120 миллиметров, ополчение... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T10:56
2021-06-26T10:56
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики в субботу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин калибром 120 миллиметров, ополчение вынуждено было открыть ответный огонь, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ведомстве отметили, что неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы украинскими силовиками. "После чего в соответствии с пунктом "е" мер (обеспечения перемирия - ред.) был открыт ответный огонь для подавления огневых точек противника", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
ВСУ в субботу выпустили по ДНР около 50 мин, заявили в Донецке
10:56 26.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Под минометным огнем со стороны ВСУ оказались Донецк, Старомихайловка и Заиченко

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики в субботу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин калибром 120 миллиметров, ополчение вынуждено было открыть ответный огонь, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня под массированным минометным огнем со стороны вооруженных формирований Украины оказались Донецк, Старомихайловка и Заиченко. С 05.30 (совпадает с мск) вооруженными формированиями Украины выпущено порядка 50 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
В ведомстве отметили, что неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы украинскими силовиками. "После чего в соответствии с пунктом "е" мер (обеспечения перемирия - ред.) был открыт ответный огонь для подавления огневых точек противника", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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