https://ria.ru/20210626/donbass-1738709460.html

Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке

Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 26.06.2021

Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики обстреляли село Заиченко на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщили РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:04

2021-06-26T09:04

2021-06-26T09:04

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Заиченко на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Талаковка (под контролем Киева – Прим. ред.) – Заиченко, выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20210626/minomet-1738708029.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире