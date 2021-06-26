https://ria.ru/20210626/donbass-1738709460.html
Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке
Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 26.06.2021
Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики обстреляли село Заиченко на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщили РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T09:04
2021-06-26T09:04
2021-06-26T09:04
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (донецкая область)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e959a05ae1c030e6a205c8c2b22c8ce1.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Заиченко на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Талаковка (под контролем Киева – Прим. ред.) – Заиченко, выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20210626/minomet-1738708029.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c1442fd40385be722a1ecde2c41eceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире
Силовики обстреляли из миномета село на юге ДНР, заявили в Донецке
В Донецке заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин по селу Заиченко на юге ДНР