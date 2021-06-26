https://ria.ru/20210626/dispanserizatsiya-1738742241.html

Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля

Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля - РИА Новости, 26.06.2021

Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля

Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:43

2021-06-26T16:43

2021-06-26T16:52

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_0:277:3100:2021_1920x0_80_0_0_fe92510f303f9af82040362419674911.jpg

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля, а разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что на сегодняшний день есть регионы, где высокий уровень заболеваемости СOVID-19, медики испытывают повышенную нагрузку, поэтому с учетом эпидситуации придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738602184.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество