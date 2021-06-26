Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/dispanserizatsiya-1738742241.html
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля - РИА Новости, 26.06.2021
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля
Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:43
2021-06-26T16:52
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_0:277:3100:2021_1920x0_80_0_0_fe92510f303f9af82040362419674911.jpg
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля, а разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что на сегодняшний день есть регионы, где высокий уровень заболеваемости СOVID-19, медики испытывают повышенную нагрузку, поэтому с учетом эпидситуации придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации.
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738602184.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_435:137:2984:2048_1920x0_80_0_0_7130f529c046228afca076a127cd5b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля
16:43 26.06.2021 (обновлено: 16:52 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в поликлинике
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк

Глава Минздрава Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля, а разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что на сегодняшний день есть регионы, где высокий уровень заболеваемости СOVID-19, медики испытывают повышенную нагрузку, поэтому с учетом эпидситуации придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:25Распространение коронавируса
Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:12Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Лента новостейМолния