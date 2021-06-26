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Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля - РИА Новости, 26.06.2021
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля
Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:43
2021-06-26T16:43
2021-06-26T16:52
здоровье - общество
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михаил мурашко
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общество
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Программа диспансеризации стартует в России с 1 июля, в разных регионах она будет проводиться в зависимости от эпидситуации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля, а разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что на сегодняшний день есть регионы, где высокий уровень заболеваемости СOVID-19, медики испытывают повышенную нагрузку, поэтому с учетом эпидситуации придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации.
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738602184.html
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здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля
16:43 26.06.2021 (обновлено: 16:52 26.06.2021)
Глава Минздрава Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с 1 июля