https://ria.ru/20210626/bronetekhnika-1738716526.html

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 26.06.2021

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:04

2021-06-26T11:04

2021-06-26T11:04

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику ВС Украины вблизи жилых домов подконтрольных Киеву Попасной и Макарово, а также в Трехизбенке и вблизи поселка Золотое-4.Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, также заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР."В нарушение первого пункта дополнительных мер нашей разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций 15-го батальона 128-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210624/donbass-1738510494.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире