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ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 26.06.2021
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:04
2021-06-26T11:04
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику ВС Украины вблизи жилых домов подконтрольных Киеву Попасной и Макарово, а также в Трехизбенке и вблизи поселка Золотое-4.Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, также заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР."В нарушение первого пункта дополнительных мер нашей разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций 15-го батальона 128-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210624/donbass-1738510494.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
11:04 26.06.2021
 
© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинские военные в Луганске
Украинские военные в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy

Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику ВС Украины вблизи жилых домов подконтрольных Киеву Попасной и Макарово, а также в Трехизбенке и вблизи поселка Золотое-4.
Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, также заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В нарушение первого пункта дополнительных мер нашей разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций 15-го батальона 128-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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