https://ria.ru/20210626/biznesmen-1738749989.html
Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова
Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова - РИА Новости, 26.06.2021
Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова
Участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Олег Бурлаков умер, сообщил журнал со ссылкой на знакомого инвестора. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:54
2021-06-26T18:54
2021-06-26T23:41
коронавирус covid-19
россия
монако (государство)
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_32:0:942:512_1920x0_80_0_0_d09b5fa49f60982d44159db184f2d915.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Олег Бурлаков умер, сообщил журнал со ссылкой на знакомого инвестора.Причиной смерти, как пишет издание, стал коронавирус. Бизнесмен скончался в Монако, куда недавно прибыл из Москвы.В августе ему исполнилось бы 72 года.Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка. Ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". Он занял 177-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России — 2021" по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов.
россия
монако (государство)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_146:0:829:512_1920x0_80_0_0_4143d23c03f167e1b040c5e6b7629e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, монако (государство), общество, происшествия, в мире
Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова
18:54 26.06.2021 (обновлено: 23:41 26.06.2021)
Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова от коронавируса