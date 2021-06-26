https://ria.ru/20210626/biznesmen-1738749989.html

Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова

Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова - РИА Новости, 26.06.2021

Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова

Участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Олег Бурлаков умер, сообщил журнал со ссылкой на знакомого инвестора. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T18:54

2021-06-26T18:54

2021-06-26T23:41

коронавирус covid-19

россия

монако (государство)

общество

происшествия

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Олег Бурлаков умер, сообщил журнал со ссылкой на знакомого инвестора.Причиной смерти, как пишет издание, стал коронавирус. Бизнесмен скончался в Монако, куда недавно прибыл из Москвы.В августе ему исполнилось бы 72 года.Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка. Ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". Он занял 177-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России — 2021" по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

россия

монако (государство)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, монако (государство), общество, происшествия, в мире