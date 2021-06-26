https://ria.ru/20210626/belorussiya-1738725457.html

В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину

В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину - РИА Новости, 26.06.2021

В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину

Двух россиян подозревают в Белоруссии в нападении на женщину-таксиста и угоне автомобиля, возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу, сообщила в субботу... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:39

2021-06-26T12:39

2021-06-26T12:59

мвд белоруссии

брестская область

россия

белоруссия

происшествия

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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Двух россиян подозревают в Белоруссии в нападении на женщину-таксиста и угоне автомобиля, возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."Ночью 25 июня в кобринскую милицию (Брестская область – ред.) позвонила 41-летняя таксистка из райцентра и сообщила, что на нее напали клиенты. Женщина должна была доставить двоих пассажиров в Дрогичин, однако те попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин приставил нож к шее женщины и начал угрожать расправой. Тем не менее водитель не растерялась: дала отпор нападавшим и сломала нож", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.Отмечается, что правоохранители разыскивали мужчин всю ночь, а задержать 26-летних россиян удалось на следующий день в Березе (Брестская область) в квартире знакомых. По данным ведомства, после нападения на женщину-таксиста "пьяные фигуранты украли иномарку и уехали в соседний район".В МВД Белоруссии также рассказали, что следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. При этом один из задержанных неоднократно судим, в том числе за хищения и угоны авто.

https://ria.ru/20210621/khuliganstvo-1737928235.html

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мвд белоруссии, брестская область, россия, белоруссия, происшествия