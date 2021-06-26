https://ria.ru/20210626/belorussiya-1738725457.html
В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину
В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину - РИА Новости, 26.06.2021
В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину
Двух россиян подозревают в Белоруссии в нападении на женщину-таксиста и угоне автомобиля, возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу, сообщила в субботу... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:39
2021-06-26T12:39
2021-06-26T12:59
мвд белоруссии
брестская область
россия
белоруссия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577262752_5:0:1166:653_1920x0_80_0_0_8032c6502a7f9538ebad379726b8da18.jpg
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Двух россиян подозревают в Белоруссии в нападении на женщину-таксиста и угоне автомобиля, возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."Ночью 25 июня в кобринскую милицию (Брестская область – ред.) позвонила 41-летняя таксистка из райцентра и сообщила, что на нее напали клиенты. Женщина должна была доставить двоих пассажиров в Дрогичин, однако те попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин приставил нож к шее женщины и начал угрожать расправой. Тем не менее водитель не растерялась: дала отпор нападавшим и сломала нож", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.Отмечается, что правоохранители разыскивали мужчин всю ночь, а задержать 26-летних россиян удалось на следующий день в Березе (Брестская область) в квартире знакомых. По данным ведомства, после нападения на женщину-таксиста "пьяные фигуранты украли иномарку и уехали в соседний район".В МВД Белоруссии также рассказали, что следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. При этом один из задержанных неоднократно судим, в том числе за хищения и угоны авто.
https://ria.ru/20210621/khuliganstvo-1737928235.html
брестская область
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577262752_239:130:936:653_1920x0_80_0_0_161e67f76ecf259e2c6dfcba3237703f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, брестская область, россия, белоруссия, происшествия
В Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в нападении на женщину
12:39 26.06.2021 (обновлено: 12:59 26.06.2021)
МВД Белоруссии сообщило о задержании двух россиян по подозрению в нападении на женщину-таксиста