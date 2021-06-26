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В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП

В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП - РИА Новости, 26.06.2021

В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП

Движение в сторону Рязанского проспекта в Москве перекрыто из-за ДТП с такси, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:46

2021-06-26T08:46

2021-06-26T09:12

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Движение в сторону Рязанского проспекта в Москве перекрыто из-за ДТП с такси, сообщает столичный дептранс в Telegram."На Окской улице, 46 перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Без пострадавших. Движение в сторону Рязанского проспекта перекрыто. На месте находятся оперативные службы города", - говорится в сообщении.На фотографиях, опубликованных дептрансом, видно, что машина такси въехала в легковой автомобиль сзади и перевернулась.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия