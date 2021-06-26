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В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП
В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП - РИА Новости, 26.06.2021
В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП
Движение в сторону Рязанского проспекта в Москве перекрыто из-за ДТП с такси, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T08:46
2021-06-26T08:46
2021-06-26T09:12
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Движение в сторону Рязанского проспекта в Москве перекрыто из-за ДТП с такси, сообщает столичный дептранс в Telegram."На Окской улице, 46 перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Без пострадавших. Движение в сторону Рязанского проспекта перекрыто. На месте находятся оперативные службы города", - говорится в сообщении.На фотографиях, опубликованных дептрансом, видно, что машина такси въехала в легковой автомобиль сзади и перевернулась.
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москва, происшествия
В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП
08:46 26.06.2021 (обновлено: 09:12 26.06.2021)
В Москве перекрыли движение в сторону Рязанского проспекта из-за ДТП с такси
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Движение в сторону Рязанского проспекта в Москве
перекрыто из-за ДТП с такси, сообщает столичный дептранс в Telegram
.
"На Окской улице, 46 перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Без пострадавших. Движение в сторону Рязанского проспекта перекрыто. На месте находятся оперативные службы города", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных дептрансом, видно, что машина такси въехала в легковой автомобиль сзади и перевернулась.