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"Мы можем быть нормальной страной?" Американцы разочаровались в США
"Мы можем быть нормальной страной?" Американцы разочаровались в США - РИА Новости, 26.06.2021
"Мы можем быть нормальной страной?" Американцы разочаровались в США
Читатели газеты The New York Times рассуждают, можно ли считать США "страной № 1", а также почему заявления Джо Байдена о возвращении Америки не соответствуют... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T11:37
2021-06-26T16:03
илон маск
тим кук
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели газеты The New York Times рассуждают, можно ли считать США "страной № 1", а также почему заявления Джо Байдена о возвращении Америки не соответствуют действительности.Так, пользователи рассказывают, что им с детства прививали идею исключительности Соединенных Штатов, однако по мере взросления становилась очевидной ложность подобных заявлений. Другие комментаторы задаются вопросом, зачем США всегда быть "номером один".Некоторые читатели пришли к выводу, что основная проблема Америки заключается в господстве нескольких богатых людей в стране "угнетенного рабочего класса" и гипериндивидуализме."В этой стране самые богатые предприниматели в мире, но творческая сила Илона Маска или Тима Кука не может принести пользу только потому, что они едва ли хоть что-то вкладывают из своего богатства в благо своей страны. Джефф Безос может летать в космос, потому что его работники живут как нищие — на талоны на питание", — отмечает один из них."Мы не заботимся друг о друге. У нас все заключено в личном богатстве, личном продвижении, личных достижениях, личном выживании", — посетовал Alex.Читателей также заботит тот факт, что руководство США тратит слишком много денег на оборону.Нашлись и те, кто сравнил Америку со страной третьего мира."Посмотрите на остальной мир. На то, как более ровно распределяются там доходы, на бесплатное образование, на медицину, не требующую больших затрат, на экологию, на выборные системы!" — призывает один из комментаторов.Колумнист The New York Times Николас Кристоф в своей статье объяснил, почему США "скатываются в посредственность", а также констатировал падение страны в крупнейших рейтингах экономического и социального развития. Так, согласно Индексу социального прогресса, где приводится оценка показателей здоровья, безопасности и благополучия, США занимают лишь 28-е место. В это же время Мировой рейтинг конкурентоспособности Лозаннского института управления (IMD) поставил США на десятое место среди 64 экономик, тогда как Всемирный банк — на 35-е из списка 174 стран по Индексу человеческого капитала в период пандемии коронавируса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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илон маск, тим кук, джо байден, сша, в мире
"Мы можем быть нормальной страной?" Американцы разочаровались в США
11:37 26.06.2021 (обновлено: 16:03 26.06.2021)
 
© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / Julio Cortez

Читатели NYT признали, что США больше нельзя называть "страной № 1"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели газеты The New York Times рассуждают, можно ли считать США "страной № 1", а также почему заявления Джо Байдена о возвращении Америки не соответствуют действительности.
Так, пользователи рассказывают, что им с детства прививали идею исключительности Соединенных Штатов, однако по мере взросления становилась очевидной ложность подобных заявлений.

"Я люблю свою страну. <…> Однако в свои 73 года я с каждым годом в буквальном смысле все глубже осознаю всю ложь, на которой эта страна построена. Деньги — главная сила в США. Деньги покупают власть. Правда здесь необязательна", — написала Linda In WV.

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В США признали превосходство российской армии над американской
Другие комментаторы задаются вопросом, зачем США всегда быть "номером один".

"А мы не можем быть просто нормальной страной, которая уважает демократию и свободу такими, которые устраивают всех?" — спрашивает Timothy Weld.

Некоторые читатели пришли к выводу, что основная проблема Америки заключается в господстве нескольких богатых людей в стране "угнетенного рабочего класса" и гипериндивидуализме.
"В этой стране самые богатые предприниматели в мире, но творческая сила Илона Маска или Тима Кука не может принести пользу только потому, что они едва ли хоть что-то вкладывают из своего богатства в благо своей страны. Джефф Безос может летать в космос, потому что его работники живут как нищие — на талоны на питание", — отмечает один из них.
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"Мы не заботимся друг о друге. У нас все заключено в личном богатстве, личном продвижении, личных достижениях, личном выживании", — посетовал Alex.
Читателей также заботит тот факт, что руководство США тратит слишком много денег на оборону.
"Расходы Пентагона настолько вышли из-под контроля, что их невозможно проверить", — считает Ira Shorr.
Нашлись и те, кто сравнил Америку со страной третьего мира.
Лесть вредна. Зачем США нахваливают превосходство России
28 февраля 2020, 17:44Авторы
Лесть вредна. Зачем США нахваливают превосходство РоссииПентагон руководствуется логикой, если еще не "сбитого летчика", то уже отставшего на круг биатлониста. Когда так и подмывает, вопреки всем правилам, выстрелить не по мишени, а по сопернику.
"Посмотрите на остальной мир. На то, как более ровно распределяются там доходы, на бесплатное образование, на медицину, не требующую больших затрат, на экологию, на выборные системы!" — призывает один из комментаторов.
Колумнист The New York Times Николас Кристоф в своей статье объяснил, почему США "скатываются в посредственность", а также констатировал падение страны в крупнейших рейтингах экономического и социального развития.
Так, согласно Индексу социального прогресса, где приводится оценка показателей здоровья, безопасности и благополучия, США занимают лишь 28-е место. В это же время Мировой рейтинг конкурентоспособности Лозаннского института управления (IMD) поставил США на десятое место среди 64 экономик, тогда как Всемирный банк — на 35-е из списка 174 стран по Индексу человеческого капитала в период пандемии коронавируса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Илон МаскТим КукДжо БайденСШАВ мире
 
 
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