https://ria.ru/20210625/zoopark-1738667887.html
В челябинском зоопарке посетителям показали родившихся рысят
В челябинском зоопарке посетителям показали родившихся рысят - РИА Новости, 25.06.2021
В челябинском зоопарке посетителям показали родившихся рысят
Двух родившихся в мае рысят показали в пятницу посетителям в челябинском зоопарке, рысята появились в зоопарке впервые, сообщает пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:20
2021-06-25T19:20
2021-06-25T19:20
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Двух родившихся в мае рысят показали в пятницу посетителям в челябинском зоопарке, рысята появились в зоопарке впервые, сообщает пресс-служба зоопарка."В челябинском зоопарке 16 мая впервые родились рысята. Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители двух непоседливых котят", - говорится в сообщении.В пятницу мама-рысь впервые показала детенышей посетителям, выпустив их из жилья, уточняется в документе.Зоологи пока не допускают папу малышей к прямому контакту с котятами, чтобы не беспокоить Полинку, но он с большим удовольствием общается с детьми через ограждение вольера, добавляется в сообщении.Рысь – самый северный представитель кошачьих, он встречается даже за Северным Полярным кругом. В России рыси чаще всего обитают в глухих хвойных лесах, где много поваленных старых деревьев, а также в тайге. Везде они очень малочисленны.
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россия, челябинск, животные, общество
В челябинском зоопарке посетителям показали родившихся рысят
В челябинском зоопарке посетителям показали родившихся в мае двух рысят
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Двух родившихся в мае рысят показали в пятницу посетителям в челябинском зоопарке, рысята появились в зоопарке впервые, сообщает пресс-служба зоопарка.
"В челябинском зоопарке 16 мая впервые родились рысята. Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители двух непоседливых котят", - говорится в сообщении.
В пятницу мама-рысь впервые показала детенышей посетителям, выпустив их из жилья, уточняется в документе.
Зоологи пока не допускают папу малышей к прямому контакту с котятами, чтобы не беспокоить Полинку, но он с большим удовольствием общается с детьми через ограждение вольера, добавляется в сообщении.
Рысь – самый северный представитель кошачьих, он встречается даже за Северным Полярным кругом. В России
рыси чаще всего обитают в глухих хвойных лесах, где много поваленных старых деревьев, а также в тайге. Везде они очень малочисленны.