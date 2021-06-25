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В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным - РИА Новости, 25.06.2021
В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
Встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина ничто не мешает, "мяч на российской стороне", заявил советник главы офиса украинского... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:59
2021-06-25T16:59
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина ничто не мешает, "мяч на российской стороне", заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что введенные Киевом санкции могут помешать переговорам лидеров двух стран.Ранее Зеленский сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России. Песков заявил, что санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи Путина и Зеленского."В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу", - сказал Подоляк в комментарии агентству УНИАН. Как передает агентство, "по его словам, на сегодня не существует никаких препятствий для того, чтобы встреча президентов Украины и РФ состоялась".Также он отметил, что в вопросе встречи "мяч на российской стороне". "Именно им следует определиться по этому вопросу", - сказал Подоляк.Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберг. Он также продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, компании "Вертолеты России", а также ряда российских СМИ.
https://ria.ru/20210617/putin-1737388525.html
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совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина
В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:59 25.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В офисе Зеленского считают, что встрече с Путиным ничего не мешает, несмотря на санкции СНБО

Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина ничто не мешает, "мяч на российской стороне", заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что введенные Киевом санкции могут помешать переговорам лидеров двух стран.
Ранее Зеленский сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России. Песков заявил, что санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи Путина и Зеленского.
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"В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу", - сказал Подоляк в комментарии агентству УНИАН. Как передает агентство, "по его словам, на сегодня не существует никаких препятствий для того, чтобы встреча президентов Украины и РФ состоялась".
Также он отметил, что в вопросе встречи "мяч на российской стороне". "Именно им следует определиться по этому вопросу", - сказал Подоляк.
Зеленский в четверг ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберг. Он также продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, компании "Вертолеты России", а также ряда российских СМИ.
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