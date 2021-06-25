https://ria.ru/20210625/zakharova-1738606111.html

Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией

Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией - РИА Новости, 25.06.2021

Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией

Дело против болгарского НПО "Русофилы" — это сигнал всем несогласным с антироссийской истерией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:42

2021-06-25T14:42

2021-06-25T16:08

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

в мире

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дело против болгарского НПО "Русофилы" — это сигнал всем несогласным с антироссийской истерией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими.В среду болгарская прокуратура внесла в специализированный уголовный суд обвинение против председателя НПО Национальное движение "Русофилы", лидера партии "Возрождение Отечества" Николая Малинова. Ему инкриминируют "шпионаж в пользу иностранной организации" и "передачу информации, составляющей государственную тайну"."Вокруг лидера болгарских "Русофилов" целенаправленно нагнетается нездоровая атмосфера. По всем признакам речь идет о том, чтобы дать четкий предупредительный сигнал всем, кто не согласен с антироссийской истерией, захлестнувшей "евроатлантический" мир, и выступает за добрососедство с Россией. Дескать, не подчиняться западным установкам чревато серьезными проблемами. Прием неоднократно испытанный — голословные обвинения с сильным идеологическим оттенком, чтобы не допустить никакого инакомыслия", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она отметила, что следственные действия в отношении этого известного болгарского политика и общественника, который "является последовательным поборником укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Болгарией", начались еще в сентябре 2019 года. Тогда он был задержан, в его квартире прошли обыски."Между тем до сих пор никакие доказательства вины не обнародовались", — обратила внимание Захарова.По ее оценке, "навязанная Западом конфронтационная логика в международных отношениях продолжает душить любые ростки нормальной логики, трезвого и суверенного понимания истинных национальных интересов". "Остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими", — резюмировала она.В сентябре 2019 года болгарские СМИ сообщили, что власти страны задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отмечал, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран.

https://ria.ru/20210624/nato-1738367074.html

https://ria.ru/20210623/zapad-1738258079.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире