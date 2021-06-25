Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/zakharova-1738606111.html
Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией
Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией - РИА Новости, 25.06.2021
Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией
Дело против болгарского НПО "Русофилы" — это сигнал всем несогласным с антироссийской истерией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:42
2021-06-25T16:08
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736534042_0:246:3061:1968_1920x0_80_0_0_202ad32965e0bfd4f8f79ead40848ea6.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дело против болгарского НПО "Русофилы" — это сигнал всем несогласным с антироссийской истерией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими.В среду болгарская прокуратура внесла в специализированный уголовный суд обвинение против председателя НПО Национальное движение "Русофилы", лидера партии "Возрождение Отечества" Николая Малинова. Ему инкриминируют "шпионаж в пользу иностранной организации" и "передачу информации, составляющей государственную тайну"."Вокруг лидера болгарских "Русофилов" целенаправленно нагнетается нездоровая атмосфера. По всем признакам речь идет о том, чтобы дать четкий предупредительный сигнал всем, кто не согласен с антироссийской истерией, захлестнувшей "евроатлантический" мир, и выступает за добрососедство с Россией. Дескать, не подчиняться западным установкам чревато серьезными проблемами. Прием неоднократно испытанный — голословные обвинения с сильным идеологическим оттенком, чтобы не допустить никакого инакомыслия", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она отметила, что следственные действия в отношении этого известного болгарского политика и общественника, который "является последовательным поборником укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Болгарией", начались еще в сентябре 2019 года. Тогда он был задержан, в его квартире прошли обыски."Между тем до сих пор никакие доказательства вины не обнародовались", — обратила внимание Захарова.По ее оценке, "навязанная Западом конфронтационная логика в международных отношениях продолжает душить любые ростки нормальной логики, трезвого и суверенного понимания истинных национальных интересов". "Остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими", — резюмировала она.В сентябре 2019 года болгарские СМИ сообщили, что власти страны задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отмечал, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран.
https://ria.ru/20210624/nato-1738367074.html
https://ria.ru/20210623/zapad-1738258079.html
https://ria.ru/20210621/oshibka-1737834727.html
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736534042_228:225:2658:2047_1920x0_80_0_0_13a2594322e84a06536e732ba9115082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире
Захарова сообщила о сигнале для несогласных с антироссийской истерией
14:42 25.06.2021 (обновлено: 16:08 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Представитель МИД Мария Захарова высказалась о деле против болгарского НПО "Русофилы"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дело против болгарского НПО "Русофилы" — это сигнал всем несогласным с антироссийской истерией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими.
В среду болгарская прокуратура внесла в специализированный уголовный суд обвинение против председателя НПО Национальное движение "Русофилы", лидера партии "Возрождение Отечества" Николая Малинова. Ему инкриминируют "шпионаж в пользу иностранной организации" и "передачу информации, составляющей государственную тайну".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:42
Патрушев заявил о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО
"Вокруг лидера болгарских "Русофилов" целенаправленно нагнетается нездоровая атмосфера. По всем признакам речь идет о том, чтобы дать четкий предупредительный сигнал всем, кто не согласен с антироссийской истерией, захлестнувшей "евроатлантический" мир, и выступает за добрососедство с Россией. Дескать, не подчиняться западным установкам чревато серьезными проблемами. Прием неоднократно испытанный — голословные обвинения с сильным идеологическим оттенком, чтобы не допустить никакого инакомыслия", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она отметила, что следственные действия в отношении этого известного болгарского политика и общественника, который "является последовательным поборником укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Болгарией", начались еще в сентябре 2019 года. Тогда он был задержан, в его квартире прошли обыски.
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:35
Der Spiegel: Запад отверг Россию и теперь поплатится за это
"Между тем до сих пор никакие доказательства вины не обнародовались", — обратила внимание Захарова.
По ее оценке, "навязанная Западом конфронтационная логика в международных отношениях продолжает душить любые ростки нормальной логики, трезвого и суверенного понимания истинных национальных интересов". "Остается рассчитывать на то, что правосудие в некоторых странах не будет обслуживать политические заказы, выступая в роли инструмента сведения счетов с инакомыслящими", — резюмировала она.
В сентябре 2019 года болгарские СМИ сообщили, что власти страны задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за "шпионаж" в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и скандал вокруг Малинова. Премьер отмечал, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена задержанием Малинова, а работа НПО "Русофилы" направлена на развитие связей двух стран.
Жители ГДР ломают Берлинскую стену. - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 03:59
Немецкий журналист назвал "роковую ошибку" Запада, связанную с Россией
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
17:19Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной
17:18В ФЕОР оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации
17:14В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
Лента новостейМолния