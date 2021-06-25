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Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде
Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021
Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде
Президент США Джо Байден во время выступления перед прессой забыл упомянуть о трагическом обрушении многоэтажного дома во Флориде, где под обломками могут... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:06
2021-06-25T11:45
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джо байден
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления перед прессой забыл упомянуть о трагическом обрушении многоэтажного дома во Флориде, где под обломками могут находиться десятки человек. Трансляция велась на YouTube-каналe Белого дома.Попытавшись закончить свою речь, он сообщил журналистам, что ему пора садиться в вертолет. Однако в этот момент к Байдену подошла вице-президент Камала Харрис, с которой он шепотом перебросился парой фраз."О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", — заявил американский лидер, продолжив выступление обсуждением ситуации во Флориде.Он пояснил, что направит на место федеральную помощь, добавив, что ожидал официального запроса от губернатора штата Рона Десантиса. Многоэтажное здание частично рухнуло в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Как минимум три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 жильцов. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила, что местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.
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камала харрис, джо байден, флорида, майами, сша, в мире
Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде
10:06 25.06.2021 (обновлено: 11:45 25.06.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Carlos Barria

Президент США Джо Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления перед прессой забыл упомянуть о трагическом обрушении многоэтажного дома во Флориде, где под обломками могут находиться десятки человек. Трансляция велась на YouTube-каналe Белого дома.
Попытавшись закончить свою речь, он сообщил журналистам, что ему пора садиться в вертолет. Однако в этот момент к Байдену подошла вице-президент Камала Харрис, с которой он шепотом перебросился парой фраз.
© Фото : Miami Beach Police DepartmentЧастичное обрушение здания в городе Серфсайд под Майами (Флорида), США
Частичное обрушение здания в городе Серфсайд под Майами (Флорида), США - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Miami Beach Police Department
Частичное обрушение здания в городе Серфсайд под Майами (Флорида), США
"О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", — заявил американский лидер, продолжив выступление обсуждением ситуации во Флориде.
Он пояснил, что направит на место федеральную помощь, добавив, что ожидал официального запроса от губернатора штата Рона Десантиса.
Многоэтажное здание частично рухнуло в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Как минимум три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 жильцов. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила, что местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.
 
Камала ХаррисДжо БайденФлоридаМайамиСШАВ мире
 
 
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