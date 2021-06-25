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Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде

Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде - РИА Новости, 25.06.2021

Байден во время выступления забыл об обрушении многоэтажки во Флориде

Президент США Джо Байден во время выступления перед прессой забыл упомянуть о трагическом обрушении многоэтажного дома во Флориде, где под обломками могут... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:06

2021-06-25T10:06

2021-06-25T11:45

камала харрис

джо байден

флорида

майами

сша

в мире

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления перед прессой забыл упомянуть о трагическом обрушении многоэтажного дома во Флориде, где под обломками могут находиться десятки человек. Трансляция велась на YouTube-каналe Белого дома.Попытавшись закончить свою речь, он сообщил журналистам, что ему пора садиться в вертолет. Однако в этот момент к Байдену подошла вице-президент Камала Харрис, с которой он шепотом перебросился парой фраз."О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", — заявил американский лидер, продолжив выступление обсуждением ситуации во Флориде.Он пояснил, что направит на место федеральную помощь, добавив, что ожидал официального запроса от губернатора штата Рона Десантиса. Многоэтажное здание частично рухнуло в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Как минимум три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 жильцов. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила, что местонахождение по меньшей мере 99 человек остается неизвестным.

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камала харрис, джо байден, флорида, майами, сша, в мире