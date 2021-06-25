Мосгоризбирком рассказал, почему Яшина не допустили к довыборам
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
заместитель председателя Мосгоризбиркома Реут рассказал, почему Яшина не допустили к довыборам
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Муниципальному депутату Илье Яшину отказали в открытии счета кандидата в банке из-за причастности к экстремистской организации, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее Реут сообщил РИА Новости, что по решению окружной комиссии Яшину отказали в открытии счета, вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму.
"Окружная комиссия сослалась на то, что в выборах нельзя участвовать гражданам, в отношении которых вступило в силу решение об их сотрудничестве с экстремистскими организациями", - уточнил Реут.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня - с 17 по 19 сентября, ЦИК утвердил это решение. В свою очередь, Мосгоризбирком 18 июня назначил довыборы в Мосгордуму по двум округам на 19 сентября.
Согласно постановлению ЦИК, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан открыть в субъекте Российской Федерации, где образован одномандатный избирательный округ, на основании договора банковского счета в кредитной организации, указанной окружной избирательной комиссией, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении.