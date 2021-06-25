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На Кубани отели превратятся в обсерваторы в случае вспышек COVID-19

На Кубани отели превратятся в обсерваторы в случае вспышек COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

На Кубани отели превратятся в обсерваторы в случае вспышек COVID-19

При вспышке коронавируса в любой гостинице Краснодарского края она автоматически будет превращаться в обсерватор, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:40

2021-06-25T14:40

2021-06-25T14:42

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вениамин кондратьев

новости - туризм

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. При вспышке коронавируса в любой гостинице Краснодарского края она автоматически будет превращаться в обсерватор, заявил глава региона Вениамин Кондратьев."Надо также учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор. А этого никто не хочет", - сказал Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона."Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны – бесплатно", - сказал отметил губернатор."Что касается 1 августа – пройдет больше месяца, и можно успеть все требования выполнить", - добавил он.Губернатор уточнил, что в санаторно-курортном комплексе работают люди, власти должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей и гостей края. "Мы под угрозу сезон не ставим", - сказал он.Кондратьев также ответил на заявления ряда туроператоров о снижении турпотока в Краснодарский край из-за новых ограничений. "Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая ковида пошла вниз", - заявил он.Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

https://ria.ru/20210625/kurorty-1738598090.html

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