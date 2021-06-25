https://ria.ru/20210625/volgograd-1738608880.html

В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку

В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку - РИА Новости, 25.06.2021

В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку

Администрация Волгоградской области назвала фейком публикации о том, что губернатору Андрею Бочарову сделали прививку от коронавируса через рукав рубашки. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:48

2021-06-25T14:48

2021-06-25T15:45

коронавирус covid-19

здоровье - общество

волгоградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_31191b808e4da51c914d61ab9b0e8848.jpg

ВОЛГОГРАД, 25 июн — РИА Новости. Администрация Волгоградской области назвала фейком публикации о том, что губернатору Андрею Бочарову сделали прививку от коронавируса через рукав рубашки.В местных пабликах разошлась фотография, на которой Бочаров находится в медицинском кабинете, а медсестра проводит какие-то манипуляции с его рукой. Там пояснили, что этот снимок был сделан в сентябре 2020 года в областной больнице № 1, где Бочаров осматривал новый прививочный кабинет, и ему поставили прививку от гриппа. В момент фотографирования губернатору измеряли давление.

https://ria.ru/20210625/privivka-1738576413.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область, общество