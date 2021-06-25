https://ria.ru/20210625/volgograd-1738608880.html
В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку
В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку - РИА Новости, 25.06.2021
В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку
Администрация Волгоградской области назвала фейком публикации о том, что губернатору Андрею Бочарову сделали прививку от коронавируса через рукав рубашки. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:48
2021-06-25T14:48
2021-06-25T15:45
коронавирус covid-19
здоровье - общество
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 25 июн — РИА Новости. Администрация Волгоградской области назвала фейком публикации о том, что губернатору Андрею Бочарову сделали прививку от коронавируса через рукав рубашки.В местных пабликах разошлась фотография, на которой Бочаров находится в медицинском кабинете, а медсестра проводит какие-то манипуляции с его рукой. Там пояснили, что этот снимок был сделан в сентябре 2020 года в областной больнице № 1, где Бочаров осматривал новый прививочный кабинет, и ему поставили прививку от гриппа. В момент фотографирования губернатору измеряли давление.
https://ria.ru/20210625/privivka-1738576413.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область, общество
В Волгограде опровергли данные о вакцинации губернатора через рубашку
14:48 25.06.2021 (обновлено: 15:45 25.06.2021)
Волгоградские власти опровергли сообщения, что губернатора вакцинировали через рубашку