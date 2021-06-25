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В тюменском селе решили проблему с водоснабжением после жалоб Путину
В тюменском селе решили проблему с водоснабжением после жалоб Путину - РИА Новости, 25.06.2021
В тюменском селе решили проблему с водоснабжением после жалоб Путину
Жители села Каскара Тюменской области, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие водопровода, полностью обеспечены качественной водой,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:54
2021-06-25T14:54
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
тюменская область
тюмень
тюменский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Жители села Каскара Тюменской области, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие водопровода, полностью обеспечены качественной водой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы Тюменского района Галина Евсеева."Мы заключили договор концессии с "Водоканалом". Этот договор мы начали еще в 2018 году разрабатывать. По этому договору у нас на Каскару от Тюмени в 2020 году построен водопровод. Он зашел не только в Каскару, но и по пути в несколько сел, потому что Каскара (расположена) в 14 километрах от Тюмени, а между нами и городом еще села Яр и Ембаево. Вода хорошая, очищенная идет от очистных водозаборов. Все, кто хотел, уже подключились, жалоб не было", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в настоящее время магистральный водопровод проложен полностью, также идет строительство квартальных сетей для подведения водовода к конкретным домам по желанию их жителей.По данным тюменского "Водоканала", Тюмень и Каскару соединяет более 24 километров магистральных сетей, доступ к качественной воде получили жители сел, в которых проживают 15 тысяч человек.Жители Каскары 20 июня 2019 года в ходе прямой линии пожаловались президенту на отсутствие водовода и подключения к централизованному водоснабжению. Генпрокуратура РФ провела проверку и выяснила, что почти каждый девятый житель (11,8%) Тюменской области не обеспечен качественной питьевой водой, в их числе обратившиеся к президенту РФ жители Каскары.
https://ria.ru/20201225/vyplaty-1590982825.html
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россия
тюменская область
тюмень
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, тюменская область, тюмень, тюменский район, общество
В тюменском селе решили проблему с водоснабжением после жалоб Путину
14:54 25.06.2021
 
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© РИА Новости / Сергей Ильин
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В тюменском селе решили проблему с водоснабжением после жалоб Путину

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Жители села Каскара Тюменской области, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие водопровода, полностью обеспечены качественной водой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы Тюменского района Галина Евсеева.
"Мы заключили договор концессии с "Водоканалом". Этот договор мы начали еще в 2018 году разрабатывать. По этому договору у нас на Каскару от Тюмени в 2020 году построен водопровод. Он зашел не только в Каскару, но и по пути в несколько сел, потому что Каскара (расположена) в 14 километрах от Тюмени, а между нами и городом еще села Яр и Ембаево. Вода хорошая, очищенная идет от очистных водозаборов. Все, кто хотел, уже подключились, жалоб не было", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, в настоящее время магистральный водопровод проложен полностью, также идет строительство квартальных сетей для подведения водовода к конкретным домам по желанию их жителей.
По данным тюменского "Водоканала", Тюмень и Каскару соединяет более 24 километров магистральных сетей, доступ к качественной воде получили жители сел, в которых проживают 15 тысяч человек.
Жители Каскары 20 июня 2019 года в ходе прямой линии пожаловались президенту на отсутствие водовода и подключения к централизованному водоснабжению. Генпрокуратура РФ провела проверку и выяснила, что почти каждый девятый житель (11,8%) Тюменской области не обеспечен качественной питьевой водой, в их числе обратившиеся к президенту РФ жители Каскары.
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РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинТюменская областьТюменьТюменский районОбщество
 
 
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