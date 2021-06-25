https://ria.ru/20210625/vaktsinirovanie-1738532222.html

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса - РИА Новости, 25.06.2021

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса

Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, сообщили в минздраве... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:38

2021-06-25T07:38

2021-06-25T08:55

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ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, сообщили в минздраве Хабаровского края.В ведомстве рассказали, что темпы вакцинации резко выросли — за последние двое суток привились 5,2 тысячи человек. Это привело к тому, что в городах препарат оказался на исходе. При этом вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме. Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край планируют доставить 15 тысяч доз прививки. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации изменят. Мобильные пункты в Хабаровске также будут работать дольше, а в случае необходимости их переведут на круглосуточный режим.По последним данным, за время пандемии в регионе заразились более 54 тысяч человек, умерли — 464. Вакцину получили 145 300 жителей края при населении в 1,3 миллиона человек.

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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