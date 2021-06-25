https://ria.ru/20210625/vaktsinirovanie-1738532222.html
В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса - РИА Новости, 25.06.2021
В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, сообщили в минздраве... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T07:38
2021-06-25T07:38
2021-06-25T08:55
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ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, сообщили в минздраве Хабаровского края.В ведомстве рассказали, что темпы вакцинации резко выросли — за последние двое суток привились 5,2 тысячи человек. Это привело к тому, что в городах препарат оказался на исходе. При этом вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме. Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край планируют доставить 15 тысяч доз прививки. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации изменят. Мобильные пункты в Хабаровске также будут работать дольше, а в случае необходимости их переведут на круглосуточный режим.По последним данным, за время пандемии в регионе заразились более 54 тысяч человек, умерли — 464. Вакцину получили 145 300 жителей края при населении в 1,3 миллиона человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, общество
В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:38 25.06.2021 (обновлено: 08:55 25.06.2021)
В Хабаровском крае и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за нехватки доз прививок
ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости.
Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре
из-за высокого спроса, сообщили в минздраве Хабаровского края
.
В ведомстве рассказали, что темпы вакцинации резко выросли — за последние двое суток привились 5,2 тысячи человек. Это привело к тому, что в городах препарат оказался на исходе. При этом вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме.
Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край планируют доставить 15 тысяч доз прививки. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации изменят. Мобильные пункты в Хабаровске также будут работать дольше, а в случае необходимости их переведут на круглосуточный режим.
По последним данным, за время пандемии в регионе заразились более 54 тысяч человек, умерли — 464. Вакцину получили 145 300 жителей края при населении в 1,3 миллиона человек.