https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738637730.html

Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов

Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов - РИА Новости, 25.06.2021

Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов

Власти столичного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби разрешили туристам бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:14

2021-06-25T17:14

2021-06-25T17:22

туризм

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

абу-даби

здоровье - общество

оаэ

вакцинация

в мире

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ДОХА, 25 июн - РИА Новости. Власти столичного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби разрешили туристам бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости по "горячей линии" госкомпании SEHA, которая предоставляет медицинские услуги в Абу-Даби."Туристы с визами, выданными именно властями Абу-Даби, и обладатели паспортов тех стран, которые имеют право получить визу в аэропорту по прибытии в Абу-Даби, могут записаться на бесплатную вакцинацию через специальное приложение вакцинами китайской компании Sinopharm или Pfizer/BioNTech для получения одной или двух доз, если обстоятельства позволят им находиться еще месяц в Абу-Даби или приехать повторно", - рассказал собеседник агентства.В компании отметили, что записаться на прививку можно даже находясь за пределами ОАЭ и только планируя приехать в Абу-Даби. Это разрешение действительно только для туристов, которые получают туристические визы у властей Абу-Даби, а не в шести других эмиратах ОАЭ, включая Дубай.В настоящее время для туристов из 27 стран, включая Китай, Германию и США, не требуется прохождения карантина по прибытии в Абу-Даби, но россияне с недавнего времени обязаны проходить десятидневный карантин по прибытии в страну.С начала июня в Абу-Даби для посещения любых мероприятий, а также ресторанов и крупных супермаркетов необходимо пройти вакцинацию от коронавируса или предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, который действует только в течение трех дней.Минздрав ОАЭ ранее сообщил, что 85% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. В стране за время пандемии выявили свыше 622,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, 1782 инфицированных скончались. Зафиксировано более 601,3 тысяч случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210121/sputnik-1593996320.html

https://ria.ru/20210519/oae-1732917735.html

абу-даби

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туризм, вакцина pfizer/biontech, абу-даби, здоровье - общество, оаэ, вакцинация, в мире