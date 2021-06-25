https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738625578.html

Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик

Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик - РИА Новости, 25.06.2021

Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик

Спрос со стороны регионов РФ на вакцины от коронавируса заметно вырос, отгрузка идет в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе холдинга "Нацимбио"... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:10

2021-06-25T16:10

2021-06-25T16:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

ростех

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спрос со стороны регионов РФ на вакцины от коронавируса заметно вырос, отгрузка идет в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе холдинга "Нацимбио" "Ростеха", поставщика вакцин от COVID-19."Вся поступающая от производителей продукция отгружается в соответствии с распределением Минздрава РФ и заявками регионов в круглосуточном режиме. В настоящий момент запрос со стороны субъектов на вакцины против коронавирусной инфекции заметно увеличивается, холдинг "Нацимбио" соразмерно увеличивает темпы отгрузки препаратов с центрального распределительного склада", - говорится в сообщении.Компания также отметила, что в Хабаровский край в течение двух дней будет доставлено 65 тысяч комплектов вакцин.Ранее сообщалось, что вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, препараты на исходе.

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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