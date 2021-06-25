https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738625578.html
Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик - РИА Новости, 25.06.2021
Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
Спрос со стороны регионов РФ на вакцины от коронавируса заметно вырос, отгрузка идет в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе холдинга "Нацимбио"... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:10
2021-06-25T16:10
2021-06-25T16:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
ростех
комсомольск-на-амуре
хабаровск
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спрос со стороны регионов РФ на вакцины от коронавируса заметно вырос, отгрузка идет в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе холдинга "Нацимбио" "Ростеха", поставщика вакцин от COVID-19."Вся поступающая от производителей продукция отгружается в соответствии с распределением Минздрава РФ и заявками регионов в круглосуточном режиме. В настоящий момент запрос со стороны субъектов на вакцины против коронавирусной инфекции заметно увеличивается, холдинг "Нацимбио" соразмерно увеличивает темпы отгрузки препаратов с центрального распределительного склада", - говорится в сообщении.Компания также отметила, что в Хабаровский край в течение двух дней будет доставлено 65 тысяч комплектов вакцин.Ранее сообщалось, что вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, препараты на исходе.
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, ростех, комсомольск-на-амуре, хабаровск
Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
Поставщик вакцин "Нацимбио" от COVID заявил, что отгрузка вакцины идет в регионы круглосуточно