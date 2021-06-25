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В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц - РИА Новости, 25.06.2021
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:07
2021-06-25T16:16
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры, сообщило правительство региона.Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией региональный оперштаб по COVID-19 рекомендовал новые ограничительные меры. Так, с 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения переходят в режим работы по предварительной записи. Вносятся изменения в правила прохождения плановой госпитализации. Теперь пациентам для направления в стационар будет необходимо наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР."Также в соответствии с протоколом заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении.Департамент здравоохранения региона во взаимодействии с Ярославским медуниверситетом организует отряды санинструкторов для проведения в местах массового присутствия людей разъяснительной работы о необходимости вакцинации и соблюдения ограничительных мер.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ярославская область, общество
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:07 25.06.2021 (обновлено: 16:16 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виктор Чернов
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В Ярославской области пригрозили ограничениями, если 60% работников гостиниц не привьются

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры, сообщило правительство региона.
Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией региональный оперштаб по COVID-19 рекомендовал новые ограничительные меры. Так, с 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения переходят в режим работы по предварительной записи. Вносятся изменения в правила прохождения плановой госпитализации. Теперь пациентам для направления в стационар будет необходимо наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР.
"Также в соответствии с протоколом заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении.
Департамент здравоохранения региона во взаимодействии с Ярославским медуниверситетом организует отряды санинструкторов для проведения в местах массового присутствия людей разъяснительной работы о необходимости вакцинации и соблюдения ограничительных мер.
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