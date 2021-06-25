https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738624946.html
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц - РИА Новости, 25.06.2021
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:07
2021-06-25T16:07
2021-06-25T16:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ярославская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:162:3106:1909_1920x0_80_0_0_4a766f231836028e8663b24085b636cd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры, сообщило правительство региона.Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией региональный оперштаб по COVID-19 рекомендовал новые ограничительные меры. Так, с 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения переходят в режим работы по предварительной записи. Вносятся изменения в правила прохождения плановой госпитализации. Теперь пациентам для направления в стационар будет необходимо наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР."Также в соответствии с протоколом заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении.Департамент здравоохранения региона во взаимодействии с Ярославским медуниверситетом организует отряды санинструкторов для проведения в местах массового присутствия людей разъяснительной работы о необходимости вакцинации и соблюдения ограничительных мер.
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_03ec7547368ef49c21eb9af6bf1940ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ярославская область, общество
В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:07 25.06.2021 (обновлено: 16:16 25.06.2021)
В Ярославской области пригрозили ограничениями, если 60% работников гостиниц не привьются
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости.
Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области
рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры, сообщило правительство региона.
Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией региональный оперштаб по COVID-19 рекомендовал новые ограничительные меры. Так, с 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения переходят в режим работы по предварительной записи. Вносятся изменения в правила прохождения плановой госпитализации. Теперь пациентам для направления в стационар будет необходимо наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР.
"Также в соответствии с протоколом заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении.
Департамент здравоохранения региона во взаимодействии с Ярославским медуниверситетом организует отряды санинструкторов для проведения в местах массового присутствия людей разъяснительной работы о необходимости вакцинации и соблюдения ограничительных мер.