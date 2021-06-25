https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738624946.html

В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц

В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц - РИА Новости, 25.06.2021

В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц

Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:07

2021-06-25T16:07

2021-06-25T16:16

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Региональный оперштаб по COVID-19 в Ярославской области рекомендовал привить не менее 60% персонала гостиничной сферы, а также фудкортов в торговых центрах, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры, сообщило правительство региона.Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией региональный оперштаб по COVID-19 рекомендовал новые ограничительные меры. Так, с 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения переходят в режим работы по предварительной записи. Вносятся изменения в правила прохождения плановой госпитализации. Теперь пациентам для направления в стационар будет необходимо наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР."Также в соответствии с протоколом заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении.Департамент здравоохранения региона во взаимодействии с Ярославским медуниверситетом организует отряды санинструкторов для проведения в местах массового присутствия людей разъяснительной работы о необходимости вакцинации и соблюдения ограничительных мер.

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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