https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html

Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов

Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов - РИА Новости, 25.06.2021

Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов

Ввести обязательную вакцинацию туристов необходимо и в Крыму по примеру Краснодарского края, заявил крымский сенатор Сергей Цеков, также он выступил за то,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:38

2021-06-25T15:38

2021-06-25T15:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

туризм

сергей цеков

здоровье - общество

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ввести обязательную вакцинацию туристов необходимо и в Крыму по примеру Краснодарского края, заявил крымский сенатор Сергей Цеков, также он выступил за то, чтобы обязательная вакцинация была распространена и на госслужащих.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что дополнительных ограничений в республике на сегодняшний день не предусмотрено"Это мое личное мнение, но я бы ввёл обязательную вакцинацию и для туристов, приезжающих в Крым. Те, кто не хочет этого делать, кто отказывается от прививки - они не считаются с окружающими, не думают о других и при этом являются источниками заражения", - заявил Цеков, уточнив, что о подобных планах руководства Крыма ему не известно.По его словам, у тех, кто отказывается от вакцинации от коронавируса, всегда есть выход - не ходить в рестораны или не ехать на море.Также сенатор выступил за то, чтобы требование об обязательной вакцинации было распространено и на госслужащих. "Это тоже фактор риска, они тоже должны обязательно прививаться. Граждане идут к ним на прием, чтобы решить свои вопросы, а госслужащие, получается, их заразят", - убеждён Цеков.Он также подверг критике тех врачей, что отговаривают пациентов от вакцинации от COVID. "Врачи, к сожалению, тоже не всегда адекватные бывают - говорю как медик по образованию", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738613845.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, сергей цеков, здоровье - общество, республика крым