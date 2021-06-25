https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html
Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов
Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов - РИА Новости, 25.06.2021
Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов
Ввести обязательную вакцинацию туристов необходимо и в Крыму по примеру Краснодарского края, заявил крымский сенатор Сергей Цеков, также он выступил за то,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:38
2021-06-25T15:38
2021-06-25T15:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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туризм
сергей цеков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ввести обязательную вакцинацию туристов необходимо и в Крыму по примеру Краснодарского края, заявил крымский сенатор Сергей Цеков, также он выступил за то, чтобы обязательная вакцинация была распространена и на госслужащих.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что дополнительных ограничений в республике на сегодняшний день не предусмотрено"Это мое личное мнение, но я бы ввёл обязательную вакцинацию и для туристов, приезжающих в Крым. Те, кто не хочет этого делать, кто отказывается от прививки - они не считаются с окружающими, не думают о других и при этом являются источниками заражения", - заявил Цеков, уточнив, что о подобных планах руководства Крыма ему не известно.По его словам, у тех, кто отказывается от вакцинации от коронавируса, всегда есть выход - не ходить в рестораны или не ехать на море.Также сенатор выступил за то, чтобы требование об обязательной вакцинации было распространено и на госслужащих. "Это тоже фактор риска, они тоже должны обязательно прививаться. Граждане идут к ним на прием, чтобы решить свои вопросы, а госслужащие, получается, их заразят", - убеждён Цеков.Он также подверг критике тех врачей, что отговаривают пациентов от вакцинации от COVID. "Врачи, к сожалению, тоже не всегда адекватные бывают - говорю как медик по образованию", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738613845.html
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, сергей цеков, здоровье - общество, республика крым
Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов
Сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Ввести обязательную вакцинацию туристов необходимо и в Крыму по примеру Краснодарского края, заявил крымский сенатор Сергей Цеков
, также он выступил за то, чтобы обязательная вакцинация была распространена и на госслужащих.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
сообщила РИА Новости, что дополнительных ограничений в республике на сегодняшний день не предусмотрено
"Это мое личное мнение, но я бы ввёл обязательную вакцинацию и для туристов, приезжающих в Крым. Те, кто не хочет этого делать, кто отказывается от прививки - они не считаются с окружающими, не думают о других и при этом являются источниками заражения", - заявил Цеков, уточнив, что о подобных планах руководства Крыма ему не известно.
По его словам, у тех, кто отказывается от вакцинации от коронавируса, всегда есть выход - не ходить в рестораны или не ехать на море.
Также сенатор выступил за то, чтобы требование об обязательной вакцинации было распространено и на госслужащих. "Это тоже фактор риска, они тоже должны обязательно прививаться. Граждане идут к ним на прием, чтобы решить свои вопросы, а госслужащие, получается, их заразят", - убеждён Цеков.
Он также подверг критике тех врачей, что отговаривают пациентов от вакцинации от COVID. "Врачи, к сожалению, тоже не всегда адекватные бывают - говорю как медик по образованию", - сказал сенатор.