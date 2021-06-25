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Ройзман привился от коронавируса
Ройзман привился от коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
Ройзман привился от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что привился от коронавируса. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:28
2021-06-25T15:28
2021-06-25T15:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
евгений куйвашев
евгений ройзман
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что привился от коронавируса.С 21 мая в Свердловской области фиксируются более 170 случаев коронавируса в сутки, ежедневно число заболевших растет. Всего с начала пандемии в регионе заболели 92,7 тысячи человек, скончались 3,7 тысячи пациентов.В понедельник глава региона Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night, а также закрытии фан-зоны Евро-2020 на "Екатеринбург Арене". По его словам, в ближайшее время в регионе ожидается поставка вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Он подчеркнул, что пока в регион не поступит достаточное количество вакцины, "никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет".
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коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений куйвашев, евгений ройзман, свердловская область, общество
Ройзман привился от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман привился от коронавируса