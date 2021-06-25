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Более 21 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
Более 21 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
Более 21 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
Число вакцинированных первым компонентом вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в России превысило 21 миллион человек, сообщил глава Минздрава... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:21
2021-06-25T15:21
2021-06-25T15:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число вакцинированных первым компонентом вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в России превысило 21 миллион человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек", - заявил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Более 21 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
Более 21 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса