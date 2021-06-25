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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738613845.html
РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых
РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых - РИА Новости, 25.06.2021
РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство принять решение об обязательной... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:10
2021-06-25T15:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
российский союз промышленников и предпринимателей
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.Текст совместного обращения объединений размещен на официальном сайте ФНПР. В нем обе стороны обратились к трудящимся, работодателям и правительству."Правительству РФ - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - говорится в документе.Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвали трудящихся и работодателей к вакцинации от коронавируса."РСПП и ФНПР обращаются с призывом к трудящимся – сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных; работодателям – использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников", - говорится в обращении.
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коронавирус в россии, российский союз промышленников и предпринимателей, федерация независимых профсоюзов россии, общество
РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых
15:10 25.06.2021 (обновлено: 15:24 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького
Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 всех взрослых

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.
Текст совместного обращения объединений размещен на официальном сайте ФНПР. В нем обе стороны обратились к трудящимся, работодателям и правительству.
"Правительству РФ - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - говорится в документе.
Молодой человек вакцинируется - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
14:21
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвали трудящихся и работодателей к вакцинации от коронавируса.
"РСПП и ФНПР обращаются с призывом к трудящимся – сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных; работодателям – использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников", - говорится в обращении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
 
 
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