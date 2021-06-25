https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738613845.html

РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых

РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых - РИА Новости, 25.06.2021

РСПП И ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство принять решение об обязательной... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:10

2021-06-25T15:10

2021-06-25T15:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

российский союз промышленников и предпринимателей

федерация независимых профсоюзов россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738277408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9da08b4776c83cf6509f9f0549091a.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.Текст совместного обращения объединений размещен на официальном сайте ФНПР. В нем обе стороны обратились к трудящимся, работодателям и правительству."Правительству РФ - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - говорится в документе.Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвали трудящихся и работодателей к вакцинации от коронавируса."РСПП и ФНПР обращаются с призывом к трудящимся – сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных; работодателям – использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738601451.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, российский союз промышленников и предпринимателей, федерация независимых профсоюзов россии, общество