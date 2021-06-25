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Распространение коронавируса
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Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 25.06.2021
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:16
2021-06-25T15:55
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации &lt;...&gt; уже введена в 10 субъектах... B с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", — сказала она на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса.Попова назвала такую меру эффективной.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
14:16 25.06.2021 (обновлено: 15:55 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в поликлинике РУТ (МИИТ) в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <...> уже введена в 10 субъектах... B с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", — сказала она на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса.
Попова назвала такую меру эффективной.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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