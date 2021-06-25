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Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 25.06.2021
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:16
2021-06-25T14:16
2021-06-25T15:55
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <...> уже введена в 10 субъектах... B с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", — сказала она на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса.Попова назвала такую меру эффективной.
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Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
14:16 25.06.2021 (обновлено: 15:55 25.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию