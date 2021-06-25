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Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников

Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 25.06.2021

Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:16

2021-06-25T14:16

2021-06-25T15:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса в понедельник введут в восьми регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <...> уже введена в 10 субъектах... B с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", — сказала она на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса.Попова назвала такую меру эффективной.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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