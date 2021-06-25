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Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID
Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID - РИА Новости, 25.06.2021
Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID
В связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:32
2021-06-25T12:32
2021-06-25T12:32
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коронавирус в россии
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дмитрий песков
вакцинация
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", - сказал Песков журналистам.
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коронавирус в россии, россия, дмитрий песков, вакцинация
Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID
В Кремле заявили о необходимости ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
В связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", - сказал Песков журналистам.