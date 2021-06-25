https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738575977.html

Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID

Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID - РИА Новости, 25.06.2021

Песков: надо ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин от COVID

В связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:32

2021-06-25T12:32

2021-06-25T12:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

дмитрий песков

вакцинация

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", - сказал Песков журналистам.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, дмитрий песков, вакцинация