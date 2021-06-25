https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738528572.html

Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции

Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции - РИА Новости, 25.06.2021

Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции

Более 60% россиян могли бы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции, следует из результатов исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:17

2021-06-25T05:17

2021-06-25T05:17

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 60% россиян могли бы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции, следует из результатов исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование было проведено среди 1663 жителей России от 18 лет из всех федеральных округов страны.Остальные не выбрали бы ничего. При этом большинство респондентов (51%) не консультировались с врачами по вопросу вакцины, а обращался за медицинской консультацией по этому поводу каждый пятый респондент (19%)."Столько же (19%) считают, что им хватает рассказов знакомых. И 11% указали, что уже привиты. В то же время 74% опрошенных считают, что коронавируса стоит бояться, тогда как 26% считают его опасность переоцененной", - добавили в сообщении.Половина респондентов (52%) отметили, что не болели COVID-19. Почти каждый четвертый (23%) сообщал, что болел в легкой форме, 8% респондентов – в тяжелой, а 17% не знают, болели они или нет. В то же время у 62% респондентов перенесли COVID-19 их близкие (родственники, друзья и так далее).

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526290.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество