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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738528572.html
Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции
Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции - РИА Новости, 25.06.2021
Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции
Более 60% россиян могли бы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции, следует из результатов исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:17
2021-06-25T05:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 60% россиян могли бы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции, следует из результатов исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование было проведено среди 1663 жителей России от 18 лет из всех федеральных округов страны.Остальные не выбрали бы ничего. При этом большинство респондентов (51%) не консультировались с врачами по вопросу вакцины, а обращался за медицинской консультацией по этому поводу каждый пятый респондент (19%)."Столько же (19%) считают, что им хватает рассказов знакомых. И 11% указали, что уже привиты. В то же время 74% опрошенных считают, что коронавируса стоит бояться, тогда как 26% считают его опасность переоцененной", - добавили в сообщении.Половина респондентов (52%) отметили, что не болели COVID-19. Почти каждый четвертый (23%) сообщал, что болел в легкой форме, 8% респондентов – в тяжелой, а 17% не знают, болели они или нет. В то же время у 62% респондентов перенесли COVID-19 их близкие (родственники, друзья и так далее).
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
Опрос показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции
05:17 25.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Опрос сервиса "Доктор рядом" показал, сколько россиян готовы вакцинироваться за преференции

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 60% россиян могли бы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции, следует из результатов исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено среди 1663 жителей России от 18 лет из всех федеральных округов страны.
"Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?" 36% опрошенных выбрали бы премию, 12% - отгул в день прививки, 10% - один календарный день отпуска бонусом, 4% - вариант "другое", - говорится в сообщении.
Остальные не выбрали бы ничего. При этом большинство респондентов (51%) не консультировались с врачами по вопросу вакцины, а обращался за медицинской консультацией по этому поводу каждый пятый респондент (19%).
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18 июня, 12:41
"Столько же (19%) считают, что им хватает рассказов знакомых. И 11% указали, что уже привиты. В то же время 74% опрошенных считают, что коронавируса стоит бояться, тогда как 26% считают его опасность переоцененной", - добавили в сообщении.
Половина респондентов (52%) отметили, что не болели COVID-19. Почти каждый четвертый (23%) сообщал, что болел в легкой форме, 8% респондентов – в тяжелой, а 17% не знают, болели они или нет. В то же время у 62% респондентов перенесли COVID-19 их близкие (родственники, друзья и так далее).
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