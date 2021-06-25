https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738621105.html

На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами

На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 25.06.2021

На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами

В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю разъяснили, смогут ли в регионе отдыхать туристы с иностранными сертификатами о вакцинации. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:50

2021-06-25T15:50

2021-06-25T16:40

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю разъяснили, смогут ли в регионе отдыхать туристы с иностранными сертификатами о вакцинации. Там подчеркнули, что необходимо будет предоставить прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский. Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.После этого, по данным главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, по августу — на 80 процентов.В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала властям курортного региона допускать также туристов, переболевших COVID-19, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738454772.html

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2021

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коронавирус в россии