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На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами
На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 25.06.2021
На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами
В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю разъяснили, смогут ли в регионе отдыхать туристы с иностранными сертификатами о вакцинации. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:50
2021-06-25T16:40
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю разъяснили, смогут ли в регионе отдыхать туристы с иностранными сертификатами о вакцинации. Там подчеркнули, что необходимо будет предоставить прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский. Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.После этого, по данным главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, по августу — на 80 процентов.В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала властям курортного региона допускать также туристов, переболевших COVID-19, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738454772.html
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коронавирус в россии

На Кубани будут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами

15:50 25.06.2021 (обновлено: 16:40 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю разъяснили, смогут ли в регионе отдыхать туристы с иностранными сертификатами о вакцинации.
"Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Там подчеркнули, что необходимо будет предоставить прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский.
Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
После этого, по данным главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, по августу — на 80 процентов.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала властям курортного региона допускать также туристов, переболевших COVID-19, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям.
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 16:08Туризм
Туроператоры заявили о шквале аннуляций туров на Кубань из-за ограничений
 
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