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Распространение коронавируса
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Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время
Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время - РИА Новости, 25.06.2021
Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время
Партию вакцин от коронавируса уже в пятницу направят в Хабаровский край, который сейчас очень нуждается в этих препаратах, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:12
2021-06-25T15:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
хабаровский край
вакцинация
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Партию вакцин от коронавируса уже в пятницу направят в Хабаровский край, который сейчас очень нуждается в этих препаратах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в пятницу он отметил, что в связи с увеличением числа желающих сделать прививку потребовалось изменение логистических цепочек доставки вакцин."Компания-оператор, обеспечивающая доставку, сегодня наращивает эти объемы поставки. В 8 утра мы проводили с ними очередную сверку по доставке в регионы, где остро нуждаются, в частности, это Хабаровский край", - сказал Мурашко.Глава Минздрава уточнил, что в 13.00 в этот регион самолетом должны были быть направлены дополнительные дозы вакцины.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, хабаровский край, вакцинация, общество
Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время
15:12 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудница упаковывает вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки за границу
Сотрудница упаковывает вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки за границу - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минздрав заявил, что партию вакцин от коронавируса в пятницу направят в Хабаровский край

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Партию вакцин от коронавируса уже в пятницу направят в Хабаровский край, который сейчас очень нуждается в этих препаратах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в пятницу он отметил, что в связи с увеличением числа желающих сделать прививку потребовалось изменение логистических цепочек доставки вакцин.
"Компания-оператор, обеспечивающая доставку, сегодня наращивает эти объемы поставки. В 8 утра мы проводили с ними очередную сверку по доставке в регионы, где остро нуждаются, в частности, это Хабаровский край", - сказал Мурашко.
Глава Минздрава уточнил, что в 13.00 в этот регион самолетом должны были быть направлены дополнительные дозы вакцины.
 
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