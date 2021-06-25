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Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время

Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время - РИА Новости, 25.06.2021

Партию вакцин от COVID-19 доставят в Хабаровский край в ближайшее время

Партию вакцин от коронавируса уже в пятницу направят в Хабаровский край, который сейчас очень нуждается в этих препаратах, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:12

2021-06-25T15:12

2021-06-25T15:12

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

михаил мурашко

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Партию вакцин от коронавируса уже в пятницу направят в Хабаровский край, который сейчас очень нуждается в этих препаратах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в пятницу он отметил, что в связи с увеличением числа желающих сделать прививку потребовалось изменение логистических цепочек доставки вакцин."Компания-оператор, обеспечивающая доставку, сегодня наращивает эти объемы поставки. В 8 утра мы проводили с ними очередную сверку по доставке в регионы, где остро нуждаются, в частности, это Хабаровский край", - сказал Мурашко.Глава Минздрава уточнил, что в 13.00 в этот регион самолетом должны были быть направлены дополнительные дозы вакцины.

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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