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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738605822.html
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы
Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:40
2021-06-25T14:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - сказал Мишустин.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы
14:40 25.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины от коронавируса в регионы

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - сказал Мишустин.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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