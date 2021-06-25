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Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы

Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы

Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:40

2021-06-25T14:40

2021-06-25T14:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - сказал Мишустин.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество