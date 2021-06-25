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Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы
Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:40
2021-06-25T14:40
2021-06-25T14:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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россия
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здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - сказал Мишустин.
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Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины в регионы
Мишустин призвал своевременно поставлять вакцины от коронавируса в регионы