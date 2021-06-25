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В Новосибирске почти закончился первый компонент вакцины от COVID-19
В Новосибирске почти закончился первый компонент вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В Новосибирске почти закончился первый компонент вакцины от COVID-19
Первый компонент поступившей ранее вакцины против коронавируса практически закончился в Новосибирске, очередную партию регион получит уже этой ночью, сообщает в РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:52
2021-06-25T13:52
2021-06-25T13:52
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Первый компонент поступившей ранее вакцины против коронавируса практически закончился в Новосибирске, очередную партию регион получит уже этой ночью, сообщает в пятницу облправительство."Как пояснили в минздраве региона, к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра практически использован первый компонент поступившей ранее вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация вторым компонентом продолжается. В настоящее время остаток второго компонента – более 110 тысяч ампул", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что очередная поставка вакцины (45 тысяч доз) ожидается в ночь с 25 на 26 июня. Министр здравоохранения уже подписал приказ о разнарядке партии в медицинские учреждения региона. В воскресенье, 27 июня, препарат поступит в пункты вакцинации."Чтобы не допустить дефицита вакцины в регионе, мы постоянно взаимодействуем с министерством здравоохранения Российской Федерации. В ближайшее время ожидаем новые поставки", – приводятся в сообщении слова главы облминздрава Константина Хальзова.Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за последнюю неделю отмечен двукратный рост темпов вакцинации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/koronavirus-1738561598.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, новосибирск, новосибирская область, общество
В Новосибирске почти закончился первый компонент вакцины от COVID-19
В Новосибирске почти закончился первый компонент вакцины от COVID-19, поставки ожидают ночью