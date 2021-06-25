https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738579801.html

В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят

В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят - РИА Новости, 25.06.2021

В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят

Нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах будет устранен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:47

2021-06-25T12:47

2021-06-25T12:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597855343_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_e353d8e77afc12b18e25a67eea79d47a.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах будет устранен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков