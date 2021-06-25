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В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят
В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят
Нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах будет устранен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:47
2021-06-25T12:47
2021-06-25T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах будет устранен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят
Песков заявил, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах будет устранен