https://ria.ru/20210625/uspenskaya-1738645692.html

Любовь Успенская поделилась откровенным фото

Любовь Успенская поделилась откровенным фото - РИА Новости, 25.06.2021

Любовь Успенская поделилась откровенным фото

Любовь Успенская поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:22

2021-06-25T18:22

2021-06-25T18:22

шоубиз

любовь успенская

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Любовь Успенская поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. "Московская "Жара" сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку.Не хватает только моря", — подписала кадр певица.На фото королева шансона в черном обтягивающем наряде с глубоким декольте и высоких ботфортах в тон костюма."Красавица", "Шикарная", "Любовь, вы прекрасны", "Люба — королева", "Безумно красивая", "Кошечка", "Из-за таких как вы поднимают пенсионный возраст", — отреагировали подписчики. На днях стало известно, что Мария Максакова решилась на откровенную фотосессию.

https://ria.ru/20210618/klum-1737544636.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь успенская, знаменитости, звезды