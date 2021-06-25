https://ria.ru/20210625/uspenskaya-1738645692.html
Любовь Успенская поделилась откровенным фото
Любовь Успенская поделилась откровенным фото - РИА Новости, 25.06.2021
Любовь Успенская поделилась откровенным фото
Любовь Успенская поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:22
2021-06-25T18:22
2021-06-25T18:22
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Любовь Успенская поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. "Московская "Жара" сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку.Не хватает только моря", — подписала кадр певица.На фото королева шансона в черном обтягивающем наряде с глубоким декольте и высоких ботфортах в тон костюма."Красавица", "Шикарная", "Любовь, вы прекрасны", "Люба — королева", "Безумно красивая", "Кошечка", "Из-за таких как вы поднимают пенсионный возраст", — отреагировали подписчики. На днях стало известно, что Мария Максакова решилась на откровенную фотосессию.
https://ria.ru/20210618/klum-1737544636.html
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любовь успенская, знаменитости, звезды