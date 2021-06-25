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СМИ: США нанесли удары с беспилотников в Афганистане
СМИ: США нанесли удары с беспилотников в Афганистане - РИА Новости, 25.06.2021
СМИ: США нанесли удары с беспилотников в Афганистане
США нанесли удары с использованием беспилотников в провинциях Баглан и Кундуз на севере Афганистана в преддверии встречи президентов Джо Байдена и Ашрафа Гани,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T20:06
2021-06-25T20:06
ашраф гани ахмадзай
нато
джо байден
афганистан
доха
талибан
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сша
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США нанесли удары с использованием беспилотников в провинциях Баглан и Кундуз на севере Афганистана в преддверии встречи президентов Джо Байдена и Ашрафа Гани, есть погибшие среди талибов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Отмечается, что два удара были нанесены за несколько часов до запланированной встречи глав государств в Вашингтоне."Неизвестное число боевиков (радикального движения) "Талибан" были убиты в провинциях Баглан и Кундуз, где были нанесены удары", - говорится в сообщении.Заокеанский визит Ашрафа Гани и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы проходит на фоне наступления талибов, которые продолжают захватывать все новые позиции в Афганистане, оттесняя правительственные войска. Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс ранее сообщила, что с начала мая, когда начался вывод сил США и НАТО, талибы установили контроль над 50 из 370 районов страны. По состоянию на середину июня США сократили свое военное присутствие в Афганистане более чем наполовину.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
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ашраф гани ахмадзай, нато, джо байден, афганистан, доха, талибан, оон, сша, в мире
СМИ: США нанесли удары с беспилотников в Афганистане
20:06 25.06.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

Fox News: США нанесли удары с беспилотников в Афганистане в преддверии встречи Байдена с Гани

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США нанесли удары с использованием беспилотников в провинциях Баглан и Кундуз на севере Афганистана в преддверии встречи президентов Джо Байдена и Ашрафа Гани, есть погибшие среди талибов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Отмечается, что два удара были нанесены за несколько часов до запланированной встречи глав государств в Вашингтоне.
"Неизвестное число боевиков (радикального движения) "Талибан" были убиты в провинциях Баглан и Кундуз, где были нанесены удары", - говорится в сообщении.
Заокеанский визит Ашрафа Гани и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы проходит на фоне наступления талибов, которые продолжают захватывать все новые позиции в Афганистане, оттесняя правительственные войска. Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс ранее сообщила, что с начала мая, когда начался вывод сил США и НАТО, талибы установили контроль над 50 из 370 районов страны. По состоянию на середину июня США сократили свое военное присутствие в Афганистане более чем наполовину.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
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Ашраф Гани АхмадзайНАТОДжо БайденАфганистанДохаТалибанООНСШАВ мире
 
 
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