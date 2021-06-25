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В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID
В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID - РИА Новости, 25.06.2021
В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID
Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией треть сотрудников на дистанционный режим работы,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:35
2021-06-25T17:35
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
воронежская область
воронеж
общество
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией треть сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает облправительство.В Воронежской области, начиная с 22 июня, ежедневно регистрируется более 200 новых пациентов с COVID. Из-за роста числа заболевших в области ввели запрет на работу фуд-кортов и аттракционов, расположенных в помещениях, а также детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах.Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 89 202 случая COVID. Выздоровели с начала пандемии в регионе 84 450 пациентов. Умерли 3 725 человек.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Население Воронежской области - 2,3 миллиона человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область, воронеж, общество
В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID
17:35 25.06.2021
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева

Треть работающих в Воронежской области переводят на удаленку из-за ситуации с COVID-19

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией треть сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает облправительство.
В Воронежской области, начиная с 22 июня, ежедневно регистрируется более 200 новых пациентов с COVID. Из-за роста числа заболевших в области ввели запрет на работу фуд-кортов и аттракционов, расположенных в помещениях, а также детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах.
"Перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Запретить выезд в командировки непривитым лицам против коронавирусной инфекции. Установить гибкий режим начала рабочего дня для разгрузки автотранспорта", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 89 202 случая COVID. Выздоровели с начала пандемии в регионе 84 450 пациентов. Умерли 3 725 человек.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Население Воронежской области - 2,3 миллиона человек.
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