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В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID

В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID - РИА Новости, 25.06.2021

В Воронежской области 30% работающих переводят на удаленку из-за COVID

Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией треть сотрудников на дистанционный режим работы,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:35

2021-06-25T17:35

2021-06-25T17:35

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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией треть сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает облправительство.В Воронежской области, начиная с 22 июня, ежедневно регистрируется более 200 новых пациентов с COVID. Из-за роста числа заболевших в области ввели запрет на работу фуд-кортов и аттракционов, расположенных в помещениях, а также детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах.Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 89 202 случая COVID. Выздоровели с начала пандемии в регионе 84 450 пациентов. Умерли 3 725 человек.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Население Воронежской области - 2,3 миллиона человек.

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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