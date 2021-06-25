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Распространение коронавируса
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В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку
В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку
В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу, следует из указа мэра Москвы,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:43
2021-06-25T15:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на его официальном сайте.Среди тех, кого переводят на удаленку, должны быть сотрудники старше 65 лет и люди с заболеваниями, список которых определен департаментом здравоохранения Москвы.При этом, сотрудников, которые полностью вакцинировались от коронавируса, не отправляют на дистанционную работу. Исключение также составляют те, чье очное присутствие на рабочем месте критически важно. Работодателей, нарушивших указ, привлекут к административной ответственности.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку
14:43 25.06.2021 (обновлено: 15:39 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на станции московского метрополитена
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Москве ввели удаленный режим работы для 30% сотрудников предприятий с 28 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на его официальном сайте.
Среди тех, кого переводят на удаленку, должны быть сотрудники старше 65 лет и люди с заболеваниями, список которых определен департаментом здравоохранения Москвы.
При этом, сотрудников, которые полностью вакцинировались от коронавируса, не отправляют на дистанционную работу. Исключение также составляют те, чье очное присутствие на рабочем месте критически важно.
Работодателей, нарушивших указ, привлекут к административной ответственности.
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