https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738640573.html
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию - РИА Новости, 25.06.2021
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию
Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:27
2021-06-25T17:27
2021-06-25T17:27
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Стоимость туров в Турцию с 22 июня выросла ненамного - в пределах 3-5%. Рост произошел исключительно из-за ситуации в Краснодарском крае, а не устаканившегося расписания", - сказала Ломидзе.По словам главы ассоциации, расписание авиаперелетов в Турцию уже сформировано на 90%, и, по её прогнозу, станет стабильным с 29 июня.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738581619.html
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россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, в мире
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию
В АТОР заявили о росте стоимости туров в Турцию на 3-5% с начала недели