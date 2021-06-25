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В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию - РИА Новости, 25.06.2021
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию
Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:27
2021-06-25T17:27
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Стоимость туров в Турцию с 22 июня выросла ненамного - в пределах 3-5%. Рост произошел исключительно из-за ситуации в Краснодарском крае, а не устаканившегося расписания", - сказала Ломидзе.По словам главы ассоциации, расписание авиаперелетов в Турцию уже сформировано на 90%, и, по её прогнозу, станет стабильным с 29 июня.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, в мире
В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию
17:27 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В АТОР заявили о росте стоимости туров в Турцию на 3-5% с начала недели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Стоимость туров в Турцию с 22 июня выросла ненамного - в пределах 3-5%. Рост произошел исключительно из-за ситуации в Краснодарском крае, а не устаканившегося расписания", - сказала Ломидзе.
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По словам главы ассоциации, расписание авиаперелетов в Турцию уже сформировано на 90%, и, по её прогнозу, станет стабильным с 29 июня.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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22 июня, 08:35Туризм
 
РоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияВ мире
 
 
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