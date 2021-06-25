https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738640573.html

В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию

В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию - РИА Новости, 25.06.2021

В АТОР сообщили о росте стоимости туров в Турцию

Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:27

2021-06-25T17:27

2021-06-25T17:27

россия

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Стоимость туров в Турцию с 22 июня выросла ненамного - в пределах 3-5%. Рост произошел исключительно из-за ситуации в Краснодарском крае, а не устаканившегося расписания", - сказала Ломидзе.По словам главы ассоциации, расписание авиаперелетов в Турцию уже сформировано на 90%, и, по её прогнозу, станет стабильным с 29 июня.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738581619.html

россия

турция

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россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, в мире