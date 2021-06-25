https://ria.ru/20210625/turpotok-1738614377.html

Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое

Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое - РИА Новости, 25.06.2021

Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое

Турпоток в Оренбуржье может быть увеличен почти вдвое, но для этого необходимо развивать инфраструктуру гостеприимства, что требует серьезных финансовых... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:12

2021-06-25T15:12

2021-06-25T15:12

оренбургская область

россия

туризм

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Турпоток в Оренбуржье может быть увеличен почти вдвое, но для этого необходимо развивать инфраструктуру гостеприимства, что требует серьезных финансовых вложений, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.Основной темой дискуссии с участием полномочного представителя президента в ПФО Игорем Комаровым стало обсуждение проблем и перспектив развития внутреннего туризма, вопросы законодательной поддержки туристической отрасли на примере Оренбургской области.Комаров отметил важную роль внутреннего туризма в развитии несырьевого сектора экономики, который стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического развития территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений. Примечательно, что мероприятие прошло в недавно открытом музее Виктора Черномырдина в Черном Отроге - одном из знаковых объектов, вошедших в первый региональный брендовый туристический маршрут. По словам Паслера, Оренбуржью нужны новые продукты, которые будут интересны туристам. В качестве примера он привел туристско-рекреационный кластер "Атмосфера.Степь", выбранный пилотным проектом министерства природных ресурсов и экологии по развитию экотуризма в России или совсем новые для региона маршруты сапсерфинга, которые стартовали в национальном парке "Бузулукский бор" в рамках нацпроекта "Экология".

https://ria.ru/20210617/zavody-1737431985.html

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оренбургская область

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россия, туризм, денис паслер, оренбургская область