Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210625/turpotok-1738614377.html
Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое
Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое - РИА Новости, 25.06.2021
Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое
Турпоток в Оренбуржье может быть увеличен почти вдвое, но для этого необходимо развивать инфраструктуру гостеприимства, что требует серьезных финансовых... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:12
2021-06-25T15:12
оренбургская область
россия
туризм
денис паслер
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Турпоток в Оренбуржье может быть увеличен почти вдвое, но для этого необходимо развивать инфраструктуру гостеприимства, что требует серьезных финансовых вложений, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.Основной темой дискуссии с участием полномочного представителя президента в ПФО Игорем Комаровым стало обсуждение проблем и перспектив развития внутреннего туризма, вопросы законодательной поддержки туристической отрасли на примере Оренбургской области.Комаров отметил важную роль внутреннего туризма в развитии несырьевого сектора экономики, который стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического развития территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений. Примечательно, что мероприятие прошло в недавно открытом музее Виктора Черномырдина в Черном Отроге - одном из знаковых объектов, вошедших в первый региональный брендовый туристический маршрут. По словам Паслера, Оренбуржью нужны новые продукты, которые будут интересны туристам. В качестве примера он привел туристско-рекреационный кластер "Атмосфера.Степь", выбранный пилотным проектом министерства природных ресурсов и экологии по развитию экотуризма в России или совсем новые для региона маршруты сапсерфинга, которые стартовали в национальном парке "Бузулукский бор" в рамках нацпроекта "Экология".
https://ria.ru/20210617/zavody-1737431985.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, денис паслер, оренбургская область

Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое

15:12 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Турпоток в Оренбуржье может быть увеличен почти вдвое, но для этого необходимо развивать инфраструктуру гостеприимства, что требует серьезных финансовых вложений, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.
Основной темой дискуссии с участием полномочного представителя президента в ПФО Игорем Комаровым стало обсуждение проблем и перспектив развития внутреннего туризма, вопросы законодательной поддержки туристической отрасли на примере Оренбургской области.
Комаров отметил важную роль внутреннего туризма в развитии несырьевого сектора экономики, который стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического развития территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений.
Примечательно, что мероприятие прошло в недавно открытом музее Виктора Черномырдина в Черном Отроге - одном из знаковых объектов, вошедших в первый региональный брендовый туристический маршрут.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:38Оренбургская область
Заводы Оренбуржья в 2020 году отгрузили продукции на 800 млрд рублей
По словам Паслера, Оренбуржью нужны новые продукты, которые будут интересны туристам. В качестве примера он привел туристско-рекреационный кластер "Атмосфера.Степь", выбранный пилотным проектом министерства природных ресурсов и экологии по развитию экотуризма в России или совсем новые для региона маршруты сапсерфинга, которые стартовали в национальном парке "Бузулукский бор" в рамках нацпроекта "Экология".
"Мы сделали дорогу до Ириклинского водохранилища, в этом году делаем дорогу к Бузулукскому бору, ее стоимость порядка 400 миллионов рублей. Но это знаковое место для региона, внутри бора развиваются гостиницы и базы отдыха. На федеральном уровне получили поддержку новые маршруты и они заработали буквально неделю назад",- сказал Паслер.
 
Оренбургская областьРоссияТуризмДенис ПаслерОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
Лента новостейМолния