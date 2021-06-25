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Туризм
https://ria.ru/20210625/turisty-1738603976.html
Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани
Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани - РИА Новости, 25.06.2021
Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани
"Интурист" отмечает "истерию" туристов из-за обязательной вакцинации для поездок в Краснодарский край, ожидает в ближайшее время массовых отказов от туров,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:31
2021-06-25T14:31
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вениамин кондратьев
новости - туризм
краснодарский край
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Интурист" отмечает "истерию" туристов из-за обязательной вакцинации для поездок в Краснодарский край, ожидает в ближайшее время массовых отказов от туров, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."После сообщений о введении в Краснодарском крае предъявления при заселении обязательных тестов ПЦР, а они касаются даже детей, а с августа только безальтернативной вакцинации у турагентского звена и туристов началась массовая истерия. Колл-центр перегружен, туристы готовятся массово отказываться от туров", - сказали в пресс-службе."Если ситуацию в июле, когда можно сдать только ПЦР-тест, можно считать рабочей, а дополнительные расходы на ПЦР-тесты вызывают только раздражение, то ситуацию с августовскими заездами туристы называют катастрофической. Записаться на вакцинацию на ближайшие дни уже невозможно. До августа сделать оба компонента вакцины люди просто не успеют", - считают в компании.В туроператоре считают, что отдых в августе под угрозой срыва. "Люди сейчас поймут, что не успеют привиться и сделать оба компонента прививки. Их путешествия в августе под угрозой срыва, поэтому сейчас туристы начнут отказываться от отдыха вовсе. До конца недели начнется массовый отказ от путевок на август", - сказали в пресс-службе."Интурист" на сегодняшний день реализовал около 45% турпродукта с заездами в августе в Краснодарский край. "Предполагаем, что в ближайшие дни новые бронирования на август остановятся", - заключили в компании.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, новости - туризм, краснодарский край
Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани
14:31 25.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Туроператор назвал реакцию туристов на новые меры по COVID-19 в Краснодарском крае истерией

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Интурист" отмечает "истерию" туристов из-за обязательной вакцинации для поездок в Краснодарский край, ожидает в ближайшее время массовых отказов от туров, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
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"После сообщений о введении в Краснодарском крае предъявления при заселении обязательных тестов ПЦР, а они касаются даже детей, а с августа только безальтернативной вакцинации у турагентского звена и туристов началась массовая истерия. Колл-центр перегружен, туристы готовятся массово отказываться от туров", - сказали в пресс-службе.
"Если ситуацию в июле, когда можно сдать только ПЦР-тест, можно считать рабочей, а дополнительные расходы на ПЦР-тесты вызывают только раздражение, то ситуацию с августовскими заездами туристы называют катастрофической. Записаться на вакцинацию на ближайшие дни уже невозможно. До августа сделать оба компонента вакцины люди просто не успеют", - считают в компании.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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В туроператоре считают, что отдых в августе под угрозой срыва. "Люди сейчас поймут, что не успеют привиться и сделать оба компонента прививки. Их путешествия в августе под угрозой срыва, поэтому сейчас туристы начнут отказываться от отдыха вовсе. До конца недели начнется массовый отказ от путевок на август", - сказали в пресс-службе.
"Интурист" на сегодняшний день реализовал около 45% турпродукта с заездами в августе в Краснодарский край. "Предполагаем, что в ближайшие дни новые бронирования на август остановятся", - заключили в компании.
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВениамин КондратьевНовости - ТуризмКраснодарский край
 
 
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