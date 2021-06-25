https://ria.ru/20210625/turisty-1738603976.html

Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани

Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани - РИА Новости, 25.06.2021

Туроператор рассказал о реакции туристов на новые меры по COVID на Кубани

"Интурист" отмечает "истерию" туристов из-за обязательной вакцинации для поездок в Краснодарский край, ожидает в ближайшее время массовых отказов от туров,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:31

2021-06-25T14:31

2021-06-25T14:31

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вениамин кондратьев

новости - туризм

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738422446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb3b95cd498e27013ece5ab7f6a13f03.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Интурист" отмечает "истерию" туристов из-за обязательной вакцинации для поездок в Краснодарский край, ожидает в ближайшее время массовых отказов от туров, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."После сообщений о введении в Краснодарском крае предъявления при заселении обязательных тестов ПЦР, а они касаются даже детей, а с августа только безальтернативной вакцинации у турагентского звена и туристов началась массовая истерия. Колл-центр перегружен, туристы готовятся массово отказываться от туров", - сказали в пресс-службе."Если ситуацию в июле, когда можно сдать только ПЦР-тест, можно считать рабочей, а дополнительные расходы на ПЦР-тесты вызывают только раздражение, то ситуацию с августовскими заездами туристы называют катастрофической. Записаться на вакцинацию на ближайшие дни уже невозможно. До августа сделать оба компонента вакцины люди просто не успеют", - считают в компании.В туроператоре считают, что отдых в августе под угрозой срыва. "Люди сейчас поймут, что не успеют привиться и сделать оба компонента прививки. Их путешествия в августе под угрозой срыва, поэтому сейчас туристы начнут отказываться от отдыха вовсе. До конца недели начнется массовый отказ от путевок на август", - сказали в пресс-службе."Интурист" на сегодняшний день реализовал около 45% турпродукта с заездами в августе в Краснодарский край. "Предполагаем, что в ближайшие дни новые бронирования на август остановятся", - заключили в компании.

https://ria.ru/20210625/kurorty-1738598090.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, новости - туризм, краснодарский край