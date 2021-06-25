https://ria.ru/20210625/turisty-1738553081.html

Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту

Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту - РИА Новости, 25.06.2021

Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:42

2021-06-25T10:42

2021-06-25T11:40

туризм

коронавирус в россии

зарина догузова

туризм

вениамин кондратьев

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

краснодарский край

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом руководитель ведомства сообщила журналистам.Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать только привитых.После этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о шквале запросов на аннулирование туров в Краснодарский край. Уточнялось, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз препарата. По предварительной оценке, спрос на кубанские курорты может снизиться минимум вдвое.Интервал между двумя уколами "Спутник V" составляет три недели, до 1 августа осталось чуть больше пяти.

краснодарский край

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2021

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коронавирус в россии, зарина догузова, туризм, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край