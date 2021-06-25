https://ria.ru/20210625/turisty-1738553081.html
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту - РИА Новости, 25.06.2021
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту
Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:42
2021-06-25T10:42
2021-06-25T11:40
туризм
коронавирус в россии
зарина догузова
туризм
вениамин кондратьев
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738055483_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3c9f35b0daccfaa3cd773b36435a448b.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом руководитель ведомства сообщила журналистам.Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать только привитых.После этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о шквале запросов на аннулирование туров в Краснодарский край. Уточнялось, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз препарата. По предварительной оценке, спрос на кубанские курорты может снизиться минимум вдвое.Интервал между двумя уколами "Спутник V" составляет три недели, до 1 августа осталось чуть больше пяти.
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738055483_393:227:2821:2048_1920x0_80_0_0_abf4bcd9bb7f9feab45e385862982ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, зарина догузова, туризм, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту
10:42 25.06.2021 (обновлено: 11:40 25.06.2021)
Глава Ростуризма Догузова попросила власти Кубани пускать туристов с 1 августа по ПЦР-тесту