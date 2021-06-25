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Туризм
https://ria.ru/20210625/turisty-1738553081.html
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту - РИА Новости, 25.06.2021
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту
Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:42
2021-06-25T11:40
туризм
коронавирус в россии
зарина догузова
туризм
вениамин кондратьев
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом руководитель ведомства сообщила журналистам.Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать только привитых.После этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о шквале запросов на аннулирование туров в Краснодарский край. Уточнялось, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз препарата. По предварительной оценке, спрос на кубанские курорты может снизиться минимум вдвое.Интервал между двумя уколами "Спутник V" составляет три недели, до 1 августа осталось чуть больше пяти.
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коронавирус в россии, зарина догузова, туризм, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край
Ростуризм попросил власти Кубани рассмотреть прием туристов по ПЦР-тесту
10:42 25.06.2021 (обновлено: 11:40 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха
Дезинфекция пляжной зоны отдыха - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Глава Ростуризма Догузова попросила власти Кубани пускать туристов с 1 августа по ПЦР-тесту

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом руководитель ведомства сообщила журналистам.
"Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", — уточнила она.
Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать только привитых.
После этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о шквале запросов на аннулирование туров в Краснодарский край. Уточнялось, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз препарата. По предварительной оценке, спрос на кубанские курорты может снизиться минимум вдвое.
Интервал между двумя уколами "Спутник V" составляет три недели, до 1 августа осталось чуть больше пяти.
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18 июня, 12:41
 
ТуризмКоронавирус в РоссииЗарина ДогузоваТуризмВениамин КондратьевАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский край
 
 
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